Autofahrer und Gaststättenbesitzer im Visier der Kontrolleure

Eine gemeinsame Kontrollaktion haben die Polizeidirektion Tuttlingen, die Stadt Tuttlingen, das Zollamt Singen und Kräfte der Bereitschaftspolizei Bruchsal am Donnerstag in Tuttlingen durchgeführt. Im Kern sei es darum gegangen, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken, wie Polzei-Pressesprecherin Nina Furic auf Nachfrage mitteilte. „Die Bürger sollen sehen, dass wir Präsenz zeigen und für sie da sind.“

Der Kontrolltag beinhaltete zwei Aktionen: Zum einen wurden in der Tuttlinger Innenstadt mehrere Gaststätten überprüft, zum anderen zwischen 17.30 und 22.30 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Theodor-Heuss-Allee veranstaltet.

Überschaubar fielen die Vergehen bei der Verkehrskontrolle aus: Überwiegend kleine Delikte und Verstöße waren es, die die Beamten feststellten. In drei Fällen wurde ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt – die Autoinsassen hatten Kleinmengen Marihuana oder Amphitamine bei sich. Zwei Fahrer waren angetrunken, ein weiterer fuhr, ohne einen Führerschein zu besitzen. In zehn Fällen ging es um Ordnungswidrigkeiten – wie getunte Fahrzeuge, fehlende Verbandskästen oder Handys am Ohr der Fahrenden.

Im Bereich der Gaststättenkontrollen notierten die Beamten zwei Verstößen gegen das Glücksspielrecht und vier gegen das Lebensmittlrecht. Desweiteren gab es 29 Verstöße gegen das Gaststättenrecht. Darunter fällt etwa das Einhalten der Sperrstunde, der Ausschank an Minderjährige oder das Einhalten der Raucher-Regelungen. Wie viele Gaststätten und Fahrzeuge insgesamt überprüft wurden, konnte die Polizei am Freitag nicht mitteilen.