Ein 34-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagmorgen einen Unfall verursacht, als er an der Kreuzung Alexanderstraße/Gartenstraße in Tuttlingen die Vorfahrt einer 49-Jährigen Autofahrerin missachtet hat. Dadurch entstand an den beiden Autos ein Schaden von insgesamt 7000 Euro. (pz)