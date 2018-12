Autofahrer kommt von Straße ab – Geländer demoliert

Ein Autofahrer ist am Freitagabend in der Stuttgarter Straße von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei ein Geländer und ein Schild am Rathaussteg beschädigt. Der 24-jährige Fahrer verletzte sich dabei leicht.

Warum er nach rechts von der Straße abkam, ist laut Polizei bislang noch nicht geklärt. Sein Auto erlitt bei dem Zusammenstoß Totalschaden und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Schaden, der an dem Geländer und dem daneben befindlichen Schild für die Stadt entstanden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Zwei kleine Kinder, die sich ebenfalls im Auto befanden, wurden nach jetzigen Erkenntnissen nicht verletzt.