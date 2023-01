Autofahrer kommt von der Straße ab

Ein Autofahrer ist am Samstagvormittag gegen 9.15 Uhr auf der Bundesstraße 311 von der Fahrbahn abgekommen und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen.

Der 59-Jährige war auf der Bundesstraße 14 aus Tuttlingen kommend in Richtung Neuhausen unterwegs. Im Kreisverkehr der Straßen B 14 und B 311 kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit einem im Grünstreifen befindlichen Verkehrsschild zusammen. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten in eine Klinik. Die Polizei schätzt den am Auto entstandenen Sachschaden auf rund 7000 Euro und am Verkehrsschild auf etwa 1000 Euro.