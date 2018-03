Es ist einer der beliebtesten Brotaufstriche Deutschlands: Nutella. Aber es vermutlich auch genug Menschen, die bei Nutella aufs Brot verzichten und Gläser gleich so auslöffeln. Das wird jetzt schwieriger: In einer Edeka-Filiale in Nordrhein-Westfalen gibt einen 3-Kilo-Eimer mit Nutella zu kaufen. Und die Verkäufer dort erleben einen riesigen Kundenansturm.

Edeka Raber, offiziell nach dem Inhaber benannt, hatte vor wenigen Tagen die Nutella-Eimer bei Facebook gepostet.