Weil sie auf regennasser Straße mit abgefahrenen Reifen unterwegs war, hat eine Autofahrerin am Sonntag gegen 23 Uhr auf der Bundesstraße 523 auf Höhe Esslingen einen Unfall gebaut. Die 21-Jährige kam mit ihrem Audi A3 wegen Aquaplaning nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Schutzplanke. An ihrem Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 4000 Euro.