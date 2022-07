Auto angefahren und geflohen

Zu einer Unfallflucht ist es am Montag zwischen 18.05 und 18.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Stockacher Straße in Tuttlingen gekommen.

Ein Unbekannter prallte laut Polizei bei einem Parkvorgang gegen einen geparkten VW Polo und dellte hierbei dessen rechten hinteren Kotflügel ein. Ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/9410, entgegen.