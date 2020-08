Für viele fällt der große Sommerurlaub in diesem Jahr aus. Angesichts der Unsicherheiten in der Corona-Pandemie bleiben viele Menschen doch lieber daheim in der Region. Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf wirbt selbst für den Urlaub im Land in diesem Sommer und ist laut Pressemitteilung in seiner Heimatregion im Donaubergland unterwegs.

Am Samstag, 29. August lädt der Minister zu einer Radtour von Tuttlingen auf einem Teil der „DonauBikeland-Königsetappe“ nach Wehingen. Er unterstütze damit auch ausdrücklich die aktuelle Urlaubskam-pagne „Auszeit daheim“ des Donaubergland Tourismus, der in Zusammenarbeit mit den heimischen Gastronomie- und Hotelbetrieben bei der eigenen Bevölkerung für Übernachtungen in Hotel und Gasthöfen in der Heimatregion nach Touren von zu Hause aus wirbt.

Die Tour startet um 10 Uhr in Tuttlingen am Parkplatz „Donau-spitz“ und führt über rund 45 Kilometer bei rund 650 Höhenmetern über Fridingen, Bärenthal, Gnadenweiler und Nusplingen bis Wehingen. (Ein E-Bike wird bei dieser Tour unbedingt empfohlen).

Dort werden der Minister und einige Begleiter im neuen Hotel am Schlossberg übernachten. Da die Teilnehmerzahl auf 20 Personen beschränkt ist, ist eine Anmeldung erforderlich unter info@guidowolf.info oder telefonisch unter 07461/9654771.

Eine Reihe von Unterstützern der Donaubergland-Kampagne seien ebenfalls in den bisherigen Ferienwochen schon privat unterwegs gewesen. So habe der Tuttlinger Landrat Stefan Bär mit seiner Frau Rosana nach einer Radtour von seinem Wohnort Fridingen auf den Hohenkarpfen unternommen und im dortigen Hotel Hofgut Hohenkarpfen eine Nacht verbracht.

Der Tuttlinger Oberbürgermeister Michael Beck war dagegen zu Fuß mit seiner Frau unterwegs und ist dabei von Fridingen zur Burg Wildenstein gewandert, um dort im historischen Gemäuer der Jugendherberge das Donaubergland ganz neu zu erfahren.

Die beiden Vorstände der Kreissparkasse Tuttlingen, die die Aktion maßgeblich unterstützt, Markus Waizenegger und Daniel Zeiler, waren im Rahmen der Aktion ebenfalls schon im Donaubergland mit ihren Ehefrauen unterwegs, Waizenegger dabei per Rad bis Wurmlingen ins Wellness-Hotel „Traube“ und Zeiler zu Fuß von Tuttlingen bis ins Jägerhaus zwischen Fridingen und Beuron, wo sie ebenfalls ihre private „Auszeit Daheim“ genommen haben.