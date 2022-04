Auszeichnung für besondere Verdienste

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der diesjährigen Hauptversammlung des ASV Nendingen wurde das langjährige Vorstandsmitglied Edwin Hamma vom Verein zum Ehrenmitglied ernannt.

Nach über 30-jähriger Tätigkeit in führender Verantwortung hatte Edwin Hamma sein Amt im letzten Jahr zur Wahl gestellt und sich nach kräfteraubenden Arbeitsjahren im Verein verdienterweise etwas zurückgezogen. Aufgrund seiner Verdienste kam es daher nicht von ungefähr, dass die Ernennung Hammas zum Ehrenmitglied sowohl aus Ausschuss- als auch aus Sportlerkreisen vorgeschlagen wurde.

Bereits 1989 bekleidete er offiziell das Amt des Hauptkassiers, das er lange Jahre ausführte. Daneben hatte er im Laufe der letzten Jahrzehnte weitere Ämter wie die Mitgliederverwaltung oder das Amt des Hallensprechers inne. Weiter war er hauptverantwortlich für die Organisation und Ausrichtung der Deutschen Männermeisterschaften 2015 in der Mühlau-Halle. Durch seine Tätigkeiten war er fast durchgehend auch im Ausschuss des Vereins tätig. Als Finanzvorstand leitete er von 2004 bis 2010 die finanziellen Geschicke des Vereins und stellte sich auch nach der Bundesligazeit ab 2017 in dem Amt bis 2021 wieder zur Verfügung. In seiner letzten Vorstandsperiode wirkte er maßgeblich an der Gesundung des Vereins nach den kräftezehrenden Bundesligajahren mit und schaffte es zusammen mit seinem Vorstandsteam, den ASV Nendingen wieder finanz- und leistungswirtschaftlich auf stabile Beine zu stellen. Dafür spricht der ASV Nendingen ihm seinen größten Dank aus.