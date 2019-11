Auszeichnung für Binder-Azubi

Marco Kober, Auszubildender beim Tuttlinger Unternehmen Binder, gehört zu den besten drei Azubis im Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg. Für diesen Erfolg wurde der 23-Jährige jetzt ausgezeichnet, so eine Pressemitteilung. Kober war extra aus dem Norden Deutschlands nach Tuttlingen gezogen, um bei dem Unternehmen seine Ausbildung als Maschinen- und Anlagenführer zu absolvieren. Seine Lehrzeit hat er mit einem Notendurchschnitt von 1,4 abgeschlossen. Diese Leistung ist der IHK laut Mitteilung nicht entgangen, und so wurde die Auszeichnung in einer feierlichen Stunde übergeben. Die beiden Ausbilder Timo Haag und Robert Pejakic: „Marco ist ein super Typ, er ist fleißig und gut strukturiert.“ Er absolviert nun eine weitere Ausbildung zum Industriemechaniker.