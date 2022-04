Austragung Musikwettbewerb 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 31. März lief die Anmeldungsfrist für den Musik- und Kunstwettbewerb aus, der nach einer einjährigen Pause im Jahr 2022 zum vierten Mal vom Tuttlinger Förderkreis Festivalstimmen e.V. organisiert und durchgeführt wird. Junge und (noch nicht) professionelle Künstler-/innen aller Sparten sollen die Möglichkeit einer finanziellen Förderung erhalten. Der erste Preis ist mit 500 Euro dotiert.

Zahlreiche Anmeldungen aus der Sparte „Gesang“, „Bildende Kunst“, „Solo-Musikinstrumente“ und „Tanz“ erfordern in diesem Jahr, dass das Vorsingen, Vortanzen, Vorspielen und die Kunstpräsentation an verschiedenen Terminen und verschiedenen Orten im Kreis Tuttlingen durchgeführt werden. Die individuelle Vergabe dieser Termine lädt die Wettbewerbsteilnehmer an den ersten beiden Maiwochenenden ein: Samstag, 30. April, Sonntag. 1. Mai, Samstag, 7. Mai und Sonntag, 8. Mai. Besonders herausragende Künstler erhalten zudem die Möglichkeit eines prominenten Auftrittstermins, oder Kunst-Ausstellungstermins durch den Förderkreis im Jahr 2022. Der Verein hofft, keine coronabedingte Pause mehr einlegen zu müssen und ab jetzt wieder jährlich diesen Musik- und Kunstwettbewerb durchführen zu können. Weitere Informationen unter www.festivalstimmen-tuttlingen-verein.de.