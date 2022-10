Ausstellung zu Schneckenburger-Denkmal im Rathaus zu sehen

Die Ausstellung „In Stein gemeißelt!?“ über das Schneckenburger-Denkmal im Tuttlinger Stadtgarten ist derzeit im Foyer des Tuttlinger Rathauses zu sehen. Das teilt die Stadt Tuttlingen mit. Die Ausstellung kann bis 11. November zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.

Das Denkmal gilt als umstritten, weil es Verbindungen zur NS-Zeit gibt. Die Ausstellung geht in drei Kapiteln auf den Hintergrund und die Geschichte des Reiterdenkmals im Stadtgarten ein: Sie zeichnet die Biographie des Namensgeber Max Schneckenburger und die Karriere seines Gedichts „Die Wacht am Rhein“ nach. Sie beschreibt, wie Tuttlingen während der Gründerzeit ein patriotisches Denkmal errichtete, das dem Ersten Weltkrieg zum Opfer fiel, was während der NS-Zeit zu einer zweiten Denkmalsbewegung führte. Und schließlich erläutert sie das Denkmal selber, geht auf die Biographie des Künstlers Fritz von Graevenitz ein und stellt den Bezug zur NS-Kunst her.

Das Projekt umfasst auch mehrere Vorträge. Den ersten hielt Julia Müller, Leiterin des Stuttgarter Fritz von Graevenitz-Museums. Der für Donnerstag, 13. Oktober, geplante Vortrag von Wolfgang Brauneis fällt aus. Der dritte Vortrag findet statt: Volkhard Knigge, ehemaliger Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, spricht am Donnerstag, 20. Oktober, unter dem Titel „Der Schoß ist fruchtbar noch – Künstlerische Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und rechter Gewalt“ über die Bedeutung einer aktiven Erinnerungskultur für unsere Gesellschaft. Am Freitag, 21. Oktober, ist ab 15 Uhr ein Workshop zum Thema im Rathausfoyer geplant.