Ausstellung zeigt Parallelen zwischen Weihnachtsgeschichte und heute

Fast drei Jahre seit der vergangenen Veranstaltung haben Marion und Martin Bernhardt die Ausstellung „Uns ist ein Kind geboren – Kinder auf der Flucht“ eröffnet. Gezeigt werden in Kronkorken gemalte Flüchtlingskinder – im Original und als Vergrößerung – sowie weihnachtliche Gemälde von Christel Holl.

Marion Bernhardt hat eine Parallele zwischen der biblischen Weihnachtsgeschichte und dem Jetzt festgestellt. Maria und Josef mussten zur Volkszählung, hatten keine Herberge. Ihr Kind kam im Stall zur Welt. König Herodes hat versucht, es zu töten. Maria und Josef sind ins Exil geflüchtet. Die kleine, fliehende Familie und die vielen geflohenen Menschen auf der Welt. Die vielen Kinder und junge Menschen, die unbegleitet auf der Flucht sind. Marion Bernhardt ist seit vier Jahren als wissenschaftliche Zeichnerin unter dem Binokular unterwegs. „Die Kronkorken, die ich auf der Straße finde, liegen dort unbeachtet. Sie sind für mich ein ergreifendes Medium, um die Kinder dort hineinzumalen. Die Kinder sind nicht schuld an den Konflikten und müssen doch die Konsequenzen tragen“, sagt die Künstlerin.

Was an Weihnachten hoffnungsvoll ist, zeigt Christel Holls Gemälde mit einem flüchtenden Volk, das von einem hellen, göttlichen Licht beschienen wird. In einem anderen Gemälde wandern die Heiligen Drei Könige durch eine weite Wüste – sinnbildlich für das Leben. Die Karawane geht auf das Licht in weiter Ferne zu. Sie wissen, dass dahinter etwas Gutes kommt.

Die Kronkorkenbilder von Marion Bernhardt sind ein begehbarer Adventskalender mit 25 Bildern. Jedes Kind hat seinen eigenen Charakter – mutig, trotzig, traumatisierten, mit leerem Blick – und rührt den Betrachter auf andere Weise. Dos Mundos haben die Vernissage musikalisch mit thematisch passenden spanischen Liedern umrahmt.

Die Ausstellung „Uns ist ein Kind geboren - Kinder auf der Flucht“ ist noch bis 18. Februar in der Galerie Bernhardt am Place de Draguignan, Donaustraße 48 in Tuttlingen, zu sehen. Die Öffnungszeiten der Galerie sind donnerstags 15 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung. Während der Öffnungszeiten können auch Grußkarten mit weihnachtlichen Motiven von Christel Holl und sowie Kalender und Designartikel von Marion Bernhardt erworben werden.