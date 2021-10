Ausstellung zeigt das Mosaik eines „Slow Walks“

Mit seinem „Slow Marathon“ hat Daniel Beerstecher als lebendige Skulptur im Rahmen der „Donaugalerie“ 2019 überregionale Beachtung erhalten. Seit Freitag zeigt die Städtische Galerie Tuttlingen in Kooperation mit den „Friends of Tower Ateliers“ Beerstechers künstlerische Nachbearbeitung seiner Performance in 120 Bildern. Darüber hinaus gibt die Ausstellung Einblicke in sein Gesamtwerk.

An der Wand beim Eingang entfalten sonst die großen Formate über zwei Etagen hinweg ihre Wirkung. Dieses Mal hängen hier dicht an dicht 120 kleinteilige Bilder. Für jeden der 60 Tage seines „Walk in Time“ hat Daniel Beerstecher jeweils 36 Fotos wie kleine Mosaiksteinchen zu einem Bild zusammengefügt. Die Fotos stammen von der Webkamera, die er ständig am Körper trug. Wie Standfotos erzählen sie jeden Tag nach, mit seinen von Wetter und wechselnden Untergründen geprägten, charakteristischen Farben und Lichtverhältnissen.

Die 60 bunten Grafiken dazwischen erweisen sich aus der Nähe als künstlerische Bearbeitung der kontinuierlich erfassten Daten von Körperfunktionen wie Herzschlag oder Atmung. Nach dem Kauf beider Editionen stellt sie das Land Baden-Württemberg der Stadt Tuttlingen als Leihgaben zur Verfügung.

Bei der Vernissage – zu der auch der Künstler angereist war – erinnerten Erster Bürgermeister Emil Buschle und Galerieleiterin Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck an den „Marathon der Entschleunigung“ 2019. Mit 120 Metern pro Stunde, in sechs Stunden pro Tag, an sechs Tagen pro Woche legte Beerstecher in 60 Tagen von Donaueschingen aus etwa 42 Kilometer zurück: der Donau folgend bis Tuttlingen, dann hinauf nach Neuhausen ob Eck zum Finale auf einem Flugfeld. Dabei war die Aufzeichnung seiner Körperfunktionen zu jedem Zeitpunkt online zu verfolgen.

Buschle umriss die Vita des Künstlers: 1979 in Schwäbisch Hall geboren, absolvierte er ein Kunststudium an der Akademie in Stuttgart, und war schon als Student ein Weltreisender.

„Beerstecher hat Wanderschaft zum Inhalt seiner Kunst gemacht“, erklärte Ehrmann-Schindlbeck. Einblick in frühere Projekte geben Videos, Fotos und Installationen in der Ausstellung: Beerstecher unterwegs im Hugo-Boss-Anzug am Nördlichen Polarkreis oder mit dem Surf-Brett in der Sahara, mit einem Segelboot auf Rädern durch Patagonien oder mit einem Vogelkäfig in Brasilien. „Die Eindrücke meiner Reise verarbeite ich in meiner Kunst – oftmals wird das Reisen selbst zur Kunst“, so Beerstecher selber.

Buschle und Ehrmann-Schindlbeck dankten Oliver Schlegel von der Stadt und Marcus Gaudoin und Bert Schutzbach von den „Friends of Tower Ateliers“ für die komplizierte Hängung. Und die Galerieleiterin dankte ganz besonders Daniel Beerstecher „für seinen unglaublich großen Einsatz für Tuttlingen“.