Ausstellung „Malerei“ von Künstler Klaus-Martin Trederin der Städtischen Galerie eröffnet

Die neue Ausstellung von Klaus-Martin Treder „Malerei“ ist am Freitagabend in der Galerie der Stadt Tuttlingen in Anwesenheit des Künstlers und zahlreicher Gäste eröffnet worden.

Nach zwei Künstlern mit sehr filigranen und detailgetreuen Malereien würden nun mit dem in Berlin arbeitenden Künstler und seinen Ausschüttungen, Drippings und Farbapplikationen Arbeiten mit einer völlig anderen Herangehensweise gezeigt, erklärte der Vorsitzende des Kunstkreises Tuttlingen, Michael Martin, zu Beginn der Vernissage am Freitag. Bei der aktuellen Werkgruppe „Colour Garden“ wartet jede Leinwand mit einer monochromen, satten Allover-Farbausschüttung auf, einer dichten Masse, die mitunter einer Kraterlandschaft gleicht. Über diese Fläche verbreiten beziehungsweise verteilen sich isoliert oder in konzentrierter Ansammlung, Ton in Ton oder farbig abgesetzt, Tropfen und Tropfenformationen. Außerdem entdeckt man darauf Gegenstände wie Kosmetika, Seife, Kaffeebohnen, Malerrollen, Plastikverschlüsse und einiges mehr.

Die Unterschiedlichkeit im Werk von Klaus-Martin Treder liege in den unterschiedlichen Formaten von Bild, Objekt und Plakat begründet, betonte Sonja Klee, Kunsthistorikerin und Frau des Künstlers, die in die Ausstellung einführte. Diese drei Werkgruppen kontrastierten – auch im Hinblick auf ihren ästhetischen Charakter – und reichten von der betonten, mitunter überbordenden Materialität der Bilder über die minimalistischen Objekte bis hin zu den gedruckten, Fotografie basierten Plakaten.

Klaus-Martin Treder ist in Biberach geboren, studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Er ist vertreten in namhaften Galerien in Stuttgart und Berlin und auch international ein gefragter Künstler.

Bereits seit 2006 tritt die Farbmaterie in den Bildern Treders in Ausschüttungen, Drippings oder Malerei-Applikationen auf, die extrem augenfällig als synthetische Setzung am Bild befestigt sind. Die hiermit vorgetragene Geste der Malerei ist zweifellos analytisch und eher rhetorisch anzusehen.

Über die realen Gegenstände entsteht eine Spannung im Bildraum: zwischen dem vermeintlich subjektiven Ausdruck der Malerei und dem industriellen, designten Material, zwischen Individualität und Massenprodukt, zwischen privat und öffentlich beziehungsweise kommerziell.

Fehl geht, wer meint, die Dinge seien wahllos zusammengestellt. Sie dienten zwar malerischen Zwecken, aber es handele sich nicht um reinen Formalismus. Für Treder existiert hinter den Dingen, die ihm als Akteure dienen, ein assoziatives, inhaltliches Bezugsgeflecht, das ihr Dasein auf der Maloberfläche auf hintergründige Weise legitimiert. In ihrer Einführung streifte die Kunsthistorikerin auch die beiden anderen Werkgruppen, die Objekte und Plakate. Ihr Fazit: Klaus-Martin Treder erkundet die Möglichkeiten der Malerei und deren medienspezifische Grenzen im Wechselspiel seiner drei Formate, die den Perspektivwechsel jeweils forcieren und jeder Monotonie widerstehen.