Ausstellung gibt Einblick in die „Moderne in Tuttlingen“

In Anwesenheit von vielen Kunstinteressierten eröffnete Oberbürgermeister Michael Beck vergangene Woche die Ausstellung im Tuttlinger Fruchtkasten mit dem Titel „Moderne in Tuttlingen – Schenkung Heinichen“. Die Ausstellung ist bis zum 31. Juli zu sehen.

Er würdigte die Geschwister Jane und Veit Heinichen mit großem Dank, die der Stadt Tuttlingen einen Teil der Kunstsammlung ihrer Eltern Karl und Helge Heinichen übereignet haben. Die Ausstellung ermöglicht einen geradezu nostalgischen Ausflug in die regionale Kunstgeschichte der Nachkriegszeit, schreibt die Stadtverwaltung Tuttlingen in einem Bericht.

Die Sammelleidenschaft des Schwenninger Architekten Karl Heinichen (1926 - 2009) und seiner Frau Helga (1927 - 2019) begann in den 60er Jahren. Karl Heinichen war Mitbegründer der „Kleinen Galerie“ in Schwenningen. In dieser Zeit der frühen 60er Jahre begann die lebenslange Freundschaft des Ehepaars mit dem Tuttlinger Bildhauer Roland Martin. Anders als wir ihn heute kennen, arbeitete er damals abstrakt. Zur Schenkung der Familie Heinichen gehören deshalb sinnlich anmutende Betonreliefs und Metallskulpturen aus der informell-organischen Phase des Künstlers sowie Schichtsäulen und Siebdrucke aus der Gruppe der konstruktiv-geometrischen Arbeiten. Hingegen sind die Schichtsäulen und Siebdrucke Ausdruck eines neuen technischen Zeitalters, in dem sie das Serielle zum Prinzip machen.

Roland Martin pflegte den Austausch und zum Kreis der Künstlerfreunde gehörte etwa der Fridinger Franz Bucher (1928-1995), der ein sehr wichtiger Vertreter der modernen Kunst im Südwesten war und mit zwei graphischen Werken in der Ausstellung vertreten ist. Ein weiterer wichtiger Künstlerfreund war der Tübinger Kurt Frank (1926-1995), der sich mit seiner subtilen, oft monochrom gehaltenen informellen Malerei hervortat. Über die Bernsteinschule lernte Roland Martin auch seine erste Frau Inge Martin, geborene Letters, kennen, die in der Schenkung u. a. mit einer meisterhaften Handzeichnung nach der Natur, einer Studie von Zwiebeln, vertreten ist. Ein wichtiger Schwerpunkt der Sammlung Heinichen bilden die Werke des bekannten Tuttlinger Malers Udo Braitsch (geb. 1950), der in der Ausstellung eine spätere Generation vertritt und ebenfalls abweichend vom abstrakten Ideal der frühen Generation der Nachkriegsmoderne sein Betätigungsfeld im Gegenständlichen gefunden hat.