Ausstellung: Ehemalige Zebra-Schüler gestalten Tuttlinger Innenstadt

„Wo ist das Haus meines Freundes“, heißt die Ausstellung, die seit Samstag in vielen Tuttlinger Schaufenstern zu sehen ist. Gestaltet wurde diese von 27 ehemaligen Schülern der Tuttlinger Jugendkunstschule Zebra. Alle Mitwirkenden wählten nach der Jugendkunstschulzeit ganz unterschiedliche Ausbildungswege. In den Schaufenstern zu sehen sind nun unter anderem Fotografien, Installationen, Druckgrafiken, Zeichnungen, Texte, Malerei, Objektkunst oder Videos. Die Werke befinden sich in belebten Verkaufszonen, den Schaufenstern, leerstehenden Räumen und sogar in luftiger Höhe. Zusätzlich zur Ausstellung erscheint auch ein Katalog, der in den Geschäften erhältlich sein wird. Die Kunstwerke sind noch bis Mittwoch, 7. Juli, in Tuttlingen zu sehen.