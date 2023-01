Ausstellung „A Room with a View“ im Kulturkasten in Tuttlingen

Mit einer Vernissage startet am Freitag, 13. Januar, ab 19 Uhr die einwöchige Ausstellung „A Room with a View“. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Hiermit findet erstmalig eine Veranstaltung in der potenziell neuen Spielstätte, dem Kulturkasten in der Katharinenstraße 9, statt. „A Room with a View“ ist ein Kooperationsprojekt mit der Tuttlinger Jugendkunstschule Zebra, bei dem die Arbeiten von international tätigen Kunstschaffenden zu sehen sein werden. Am Samstag, 14. Januar, ist der Einlass ebenfalls ab 18.30 Uhr, Beginn ist um 19 Uhr. Die Ausstellung ist von Montag bis Samstag, 16. bis 21. Januar, jeweils von 18 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Thema der Ausstellung befasst sich mit Räumen. Angefangen bei den Grenzen unseres Körpers, physischen Räumen getrennt durch solide Wände, bis hin zu Räumen, die immateriell sind und nur durch Regeln wie wir uns in ihnen Verhalten gefestigt werden, heißt es in der Ankündigung. Als Grundlage für diese Thematik diente der 1929 verfasste Essay „A Room of one’s own“ von Virginia Woolf. Die Arbeiten werden chronologisch nacheinander gezeigt. Der Raum, der eine Art Camara Obscura ist, wird sich deswegen im Verlauf der Ausstellung stetig wandeln, weswegen man um alle Werke zu sehen, etwa eine Stunde einplanen sollte,um die Ausstellung zu besichtigen. Die Exponate sind von international tätigen Kunstschaffenden, die im Bereich Expanded Cinema, Performance, Klanginstallationen, Skulptur, experimenteller Photographie und Malerei arbeiten.