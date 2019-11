Aussichten für HSG-Teams wenig aussichtsreich

Der TSV Balgheim gastiert in der Handball-Bezirksklasse der Männer bei der HK Ostdorf/Geislingen II und will Spitzenreiter Schwenningen auf den Fersen bleiben. Ein Punktgewinn ist für den Vorletzten HSG Baar II in Weilstetten unwahrscheinlich. Auch in der Bezirksklasse der Frauen sind die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III und die HSG Rietheim-Weilheim nur Außenseiter.

Bezirksklasse Männer

HK Ostdorf/Geislingen II – TSV Balgheim (Sa., 18.20 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Die Gastgeber liegen mit einem ausgeglichenen Punktekonto auf dem drittletzten Platz. Balgheim hat erst eine Niederlage kassiert und kann sich mit einem Sieg auf den zweiten Platz verbessern.

TV Hechingen – TV Onstmettingen (19.30 Uhr; Kreissporthalle in Hechingen). Daheim strebt Schlusslicht Hechingen den zweiten Saisonsieg an. Die Gäste stehen mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Mittelfeld. Auf Grund der personellen Situation gelten die Hechinger zusätzlich nur als Außenseiter.

VfH Schwenningen – TG Schömberg II (20 Uhr; Deutenberghalle 1). Der Tabellenführer aus Schwenningen ist die einzige Mannschaft, die noch keinen Punkt abgeben musste. Doch die kampfstarken Schömberger sollten nicht unterschätzt werden.

TV Weilstetten III – HSG Baar II (So., 13 Uhr; Längenfeldhalle in Balingen). Der Vierte Weilstetten III will gegen den Vorletzten seine Position festigen. Die Gäste von der Baar wollen sich an das Mittelfeld herankämpfen.

Bezirksklasse Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III – TG Schömberg II (Sa., 15 Uhr; Elta-Halle in Wurmlingen). Die HSG hat erst einen Sieg auf dem Konto und möchte das Punktekonto ausgleichen. Die Gäste wollen ihren zweiten Platz festigen.

HSG Rottweil II – HSG Rietheim-Weilheim (18.10 Uhr; Doppelsporthalle 1). Die Heim-HSG strebt den zweiten Sieg an. Die Gäste wären bereits über den ersten Punkt glücklich.