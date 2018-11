Ausschuss spricht sich für Sanierung der Gymnasien aus

Der Technische Ausschuss des Tuttlinger Gemeinderats hat sich in seiner Sitzung am Donnerstagnachmittag mit großer Mehrheit für die Sanierung der beiden städtischen Gymnasien (Variante 5) ausgesprochen und zwar so, wie es bisher bereits geplant war. Damit erteilten sie den Varianten eines Neubaus (Variante 1) beziehungswiese einer Kombination von Neubau und Sanierung (Variante 2) eine Absage. Lediglich Joachim Hilzinger (CDU) sprach sich dagegen aus, Carl-Roland Henke und Michael Meihack (beide FW) enthielten sich.

Zunächst zeigte Stefan Hermann, Fachbereichsleiter Hochbau bei der Stadt Tuttlingen, noch einmal die Kosten der drei Varianten aus. Während die Sanierung nach neuesten Berechnungen für die Variante 5 die Stadt 49,4 Millionen Euro kosten würde, seien es bei Variante 1 60,5 Millionen Euro und bei Variante 2 59,2 Millionen Euro. Dazu komme noch eine Preissteigerung, die mit fünf Prozent pro Jahr angesetzt wird (wir berichteten).

Hilzinger kritisierte vor allem, dass das Land eine Sanierung mit deutlich mehr Geld fördern würde als einen Neubau: „Es ist paradox, zwei Gebäude fast herunterzureißen. Es gäbe die Chance, auf ein nachhaltiges Gebäude, was auf lange Sicht günstiger ist“, sagte er. Damit sprach er einen Aspekt an, den auch Henke angesprochen hatte. Da ein Neubau fast 11 000 Quadratmeter Fläche weniger habe, seien die Energiekosten dementsprechend geringer.

„Der Zeitplan ist knackig“

Dass die Sanierung bis Ende 2023 abgeschlossen sei, das kann sich Hilzinger ebenfalls nicht vorstellen. Er geht davon aus, dass die Arbeiten länger dauern werden. „Der Zeitplan ist knackig, das ist klar. Deswegen müssen wir noch mehr Druck machen“, entgegnete Hermann.

Die übrigen Ausschussmitglieder sprachen sich dagegen einhellig für die Sanierungsvariante aus. Joachim Klüppel (CDU) betonte, dass die Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) bei der Variante 1 ständig zwischen ihrer Schule und dem Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) hin und her wandern müssten. „Die Oberstufe kommt dann gar nicht mehr ins OHG“, sagte er. Bei der Variante 2, bei dem IKG und OHG in ein gemeinsames Gebäude einziehen würde, würde mit der Zeit die Individualität der beiden Schulen verloren gehen. Zudem würde bei beiden Neubau-Varianten die großzügige Fläche des IKG mit seiner großen Aula, seinem großen Foyer und der breiten Treppen verloren gehen.

Ulrike Martin (LBU) betonte, dass nach der langen Planungsphase jetzt alles bedacht worden sei und Alternativen abgeklopft worden seien. Es gehe jetzt darum, dass „es schnell losgeht und die Förderanträge gestellt werden“. Diese müssten laut Oberbürgermeister Michael Beck bis Ende des Jahres gestellt sein. Für die Sanierung seien 10,1 Millionen Euro an Fördergelder signalisiert worden. Für die Variante 1 seien es hingegen nur 1,9 Millionen Euro, für die Variante 2 von 1,2 Millionen Euro. Auf ihre Frage, was mit der Photovoltaikanlage passiere, betonte Hermann, dass diese nach der Sanierung wieder aufs Dach kommt.

Gesine Barthel-Wottke (FDP) blickt auf die Kosten und fragte, wie belastbar die aktuelle Kalkulation sei: „Wir können nicht in die Zukunft blicken“, sagte sie. Diese sind laut Hermann von aktuellen Baumaßnahmen genommen worden. Den Blick auf die Schüler richtete dagegen Michael Seiberlich (CDU): „Fast eine Schülergeneration würde auf einer Baustelle unterrichtet werden. Allein diese Tatsache spricht für die Sanierung“, sagte er. Laut Beck wolle die Stadt die Belastung für Lehrer und Schüler so gering wie möglich halten.

Die Sanierung soll der aktuellen Planung nach Ende 2023 beendet sein. Variante 1 und 2 würden erst im Jahr 2026 abgeschlossen werden. Der Grund: Sollte sich schließlich der Gemeinderat doch für Variante 1 oder Variante 2 entscheiden, dann müsste die Planung wieder komplett bei Null anfangen. Das würde laut Hermann mindestens ein Jahr dauern, Beck sprach gar von eineinhalb Jahren.

„Jetzt zusammenstehen“

Klaus Cerny (SPD) betonte, dass seine Fraktion von Anfang an die Sanierung bevorzugt habe, da diese durch das Votum der Schule begründet worden sei. „Die Vorstellung, dass eigentlich zwei intakte Baukörper platt gemacht werden, ist für mich nicht vorstellbar“, sagte er – zumal noch im vergangenen Jahr das 50-jährige Bestehen des IKG gefeiert worden sei und damals „alle der Meinung waren, dass das Gebäude noch gut in Schuss ist“. Er wünsche sich, dass nach einer Entscheidung für eine Sanierung keine Stimmen laut werden, die einen Neubau favorisiert haben: „Wir müssen jetzt zusammenstehen und den Beschluss durchsetzen.“

Hans Roll (CDU) sprach davon, den Planern bei den vorgelegten Zahlen zu vertrauen. Auch für ihn sei die Sanierung die bessere Alternative – und zwar aufgrund des Zeit- und des Geldfaktors sowie wegen des pädagogischen Konzepts, dass sich die Gymnasien auf die Fahne geschrieben haben.

Das sagen die Direktoren

Georg Schwarz, Direktor des Otto-Hahn-Gymnasiums, betonte in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Donnerstagnachmittag, dass sich beide Gymnasien für die Sanierung aussprechen würden. Vielmehr handele es sich sogar um eine Modernisierung. Daher strich Oberbürgermeister Michael Beck aus der Beschlussvorlage später das Wort Sanierung und ersetze es durch Modernisierung. Schwarz betonte, dass mit der Maßnahme eigentlich „zwei neue Schulen entstehen“. Die Schulleitungen hätten sich die Neubaupläne genau angeschaut und Probleme in der Schulorganisation erkannt. „Wir sind mit der Variante vollauf zufrieden“, sagte er über die Sanierung.

Patricia Pulfer-Jauch, Direktorin am Immanuel-Kant-Gymnasium, schloss sich den Worten von Schwarz „komplett an“. Sie berichtete, dass das IKG schon jetzt ein Sanierungsfall sei. So müsste etwa die Heizungsanlage modernisiert werden. „Wir hoffen, dass sie bis zum Sanierungsstart noch durchhält“, sagte Patricia Pulfer-Jauch. Auch das spreche gegen einen Neubau, bei dem die Arbeiten später beginnen würden.

Der Gemeinderat befasst sich im Rahmen der Haushaltsberatung mit der Schulsanierung in seiner Sitzung am Montag, 17. Dezember.