Ausschuss spendet Sitzungsgeld ans Frauenhaus

Statt Sitzungsgeld gibt es einen Spendenscheck: Für die Mitglieder des Berufsbildungsausschusses der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg ist es bereits Tradition, auf ihr Sitzungsgeld sowie auf Fahrtkosten zu verzichten, die über das Jahr anfallen und das Geld stattdessen an eine soziale Einrichtung zu spenden.

In diesem Jahr geht eine Summe von 2217,45 Euro an das Tuttlinger Frauenhaus. Bei der Spendenübergabe informierten sich die Vertreter des Ausschusses über die Arbeit im Frauenhaus. Auf dem Foto zu sehen sind (von links) Susanne Klein, Vorstandsmitglied des Frauenhauses, Ursula Graf, Rektorin der Fritz-Erler-Schule und Mitglied im Berufsbildungsausschuss sowie Vorstand Hans-Peter Menger, Frauenhaus-Mitarbeiterin Juliane Schmieder, Clemens Boog, ebenfalls Vorstand des Berufsbildungsausschusses und Ausschussmitglied Martina Furtwängler. „Das Frauenhaus wird zwar zum Teil vom Landratsamt finanziert, aber rund ein Drittel der Personal- und Sachkosten bleibt am Verein hängen, deswegen sind wir auf Spenden angewiesen“, erklärte Juliane Schmieder. Das Frauenhaus Tuttlingen verfügt über sechs Zimmer, in denen Frauen und ihre Kinder unterkommen können, wenn sie sich in einer Notlage befinden, weil sie beispielsweise Gewalt in der Ehe erleiden. Betreut werden die Frauen von drei Sozialpädagoginnen.