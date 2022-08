Ausnahmezustand auf der Bühne

Seitdem er im April 2006 die „Tuttlinger Krähe“ gewonnen hat, hat die Karriere von Florian Schroeder Fahrt aufgenommen: Heute gehört er laut einer Pressemitteilung zu den gefragtesten Kabarettisten des Landes, hat im Fernsehen auch seine eigenen Sendungen bei ARD und SWR. In die Angerhalle in Tuttlingen-Möhringen kommt Schroeder am Freitag, 14. Oktober, mit seinem neuen Programm „Ausnahmezustand“, das er im Rahmen der Kleinkunstreihe „Bühne im Anger“ präsentiert.

An diesem Abend formatiere Florian Schroeder mit seinem Publikum die Festplatte neu – jenseits von Weltuntergang und Erlösungsversprechen, jenseits von Hysterie und Gleichgültigkeit, jenseits von Gut und Böse. Reflexion statt Reflexe. Eine Mischung aus politischer Satire und Comedy. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Mit 14 Jahren hatte Schroeder seinen ersten TV-Auftritt mit Parodien in Harald Schmidts „Schmidteinander“, später lernte ein Millionenpublikum den Lörracher und Wahl-Berliner im Radio bei SWR3 und Das Ding kennen. Mit seinem ersten eigenen Kabarettprogramm „Auf Ochsentour“ debütierte Schroeder im November 2004. In Tuttlingen war er zuletzt 2019 im Duett mit Volkmar Staub mit einem „kabarettistischen Jahresrückblick“ zu erleben. In der Angerhalle zähle er zu den gern gesehenen Stammgästen.

Karten für den Abend gibt es im vergünstigten Vorverkauf für 19,70 Euro. Zu haben sind sie online unter www.tuttlinger-hallen.de, in Tuttlingen bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“), beim Bürgerbüro im Rathaus und im Rathaus Möhringen sowie bei den weiteren Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg. Ein telefonischer Kartenservice ist unter Tel. 07461 / 910996 eingerichtet.