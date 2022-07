Ausgelassener Schlagernachmittag im Elias-Schrenk-Haus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Große Spannung herrschte kürzlich bei den Heimbewohner*innen des Elias-Schrenk-Hauses, hatte doch die Combo-Band der Auferstehungskirche ihr Kommen angekündigt. Diese war umso größer, als man zuvor Pfarrer Matthias Kohler mitteilen durfte, was man gerne an alten Schlagern hören würde. Fünfzig Vorschläge waren bei ihm eingegangen. Leider zu viele für ein Nachmittagskonzert, sodass die Band sie auf 37 Stücke reduzieren musste. Dabei waren unter anderem „Griechischer Wein“, „Die Fischerin vom Bodensee“ und „Wenn bei Capri die rote Sonne untergeht“. Das Schöne dabei war, dass jedem einzelnen Anwesenden der volle Text des Schlagers vorlag, so dass auch alle, die sich des Textes nicht mehr sicher waren, voll mitsingen konnten.

Der Band war es innerhalb kürzester Zeit gelungen, Stimmung in den Saal zu bringen. Manch ein*e Heimbewohner*in wagte darüber hinaus zusammen mit den Betreuungskräften und Sozialarbeiterinnen des Hauses ein Tänzchen. Mit vielen Lachern trugen aber auch die Heimbewohner*innen selbst bei, als Angela Köhler während der Pause unter anderem zum Beispiel fragte, wo die Combo-Band wohl üben könnte. Da kamen oft ganz lustige sehr treffende und zum Lachen animierende Antworten, wie auf die Frage, wo denn die Band überall üben probt:

Mitten im Wald und man musste Staunen auf was für Instrumenten sie spielen können. Es herrschte eine bomben Stimmung und die Allermeisten blieben trotz über zweistündiger Dauer bis zuletzt sitzen. Was Wunder, dass mit dem Dank an die Band der Wunsch verbunden war, sie möge doch bald wieder einmal kommen.