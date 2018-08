Ausgefallene Eissorten überraschen

Ohne Eis geht im Sommer gar nichts – das gilt besonders in den Sommerferien und nochmals doppelt bei den Hitzerekorden der vergangenen Wochen. Drei Eisdielen gibt es in Tuttlingen, unsere Zeitung stellt alle nach einheitlichen Kriterien vor. Heute das Eiscafé „Venezia“ in der Gartenstraße 8.

Check Herstellung: Alle Sorten werden jeden Morgen frisch im Eislabor zubereitet. Bleibt etwas von einer Sorte übrig, wird es spätestens am nächsten Tag verbraucht.

Check Auswahl: Es gibt einige klassische Sorten, die ständig vorrätig sind, sowie immer wieder wechselnde Sorten. Aus 29 verschiedenen Sorten dürfen die Gäste im Eiscafé Venezia wählen, insgesamt sind es 45 unterschiedliche Sorten – es ist also immer eine kleine Überraschung, welche Geschmäcker gerade in der Eistheke sind.

Alle Fruchtsorten bis auf die Sorte „Banane“ sind vegan und laktosefrei. Eine Kugel zum Mitnehmen im Becher oder in der Waffel kostet 1 Euro. Eine Tasse Cappuccino kostet 2,40 Euro, ein Spaghettieis 4,80 Euro. Spezialität des Hauses sind die immer wieder überraschenden, ausgefallenen Sorten.

Check Lage: Im Eiscafé Venezia ist Platz für 100 Gäste, vor dem Café in der Gartenstraße können etwa 80 Gäste sitzen. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 22 Uhr, im Sommer „open end“ je nach Wetter. Sonntags und an Feiertagen ab 11 Uhr geöffnet.

Info: Zuvor hatten die beiden Inhaber Giuseppe und Daniela Pentrelli eine Eisdiele in Konstanz, seit dem Jahr 1997 ist die Familie mit ihrem Eiscafé Venezia in Tuttlingen. Das Venezia ist ein echter Familienbetrieb: Zusammen mit Giuseppe und Daniela sorgen Cinzia Pentrelli, ihr Lebenspartner, ihr Bruder Enrico und eine Nichte dafür, dass die Tuttlinger es schön kalt auf der Zunge haben.