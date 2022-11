Ausflug zum Abenteuerspielplatz „Tuttilla“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die zweiten Klassen der Schildrainschule besuchten vor den Herbstferien mit ihren Lehrerinnen und der Schulsozialarbeiterin Luisa Mattes jeweils einen Vormittag den Abenteuerspielplatz Tuttilla. Dort konnten sie viel erleben.

An der Feuerstelle wurde ein Feuer gemacht, an dem leckeres Stockbrot gegrillt wurde. Im Hüttendorf wurde fleißig an den Besucherhütten gehämmert, gesägt und gebohrt. Holzspenden sind hierfür stets willkommen. Trampolin springen, das Laufen über die Hängebrücke, Federball spielen und verschiedene Gesellschaftsspiele bereiteten den Kindern große Freude, da machte auch ein Regenschauer nichts aus.

Tuttilla ist ein Abenteuerspielplatz in Tuttlingen, der pädagogisch betreut wird. Er ist kostenlos und für alle Kinder und Jugendliche geöffnet. Während der Öffnungszeiten (freitags 14 bis 17 Uhr und samstags 13.30 bis 17 Uhr) kann jedes Kind selbst entscheiden, wo (Hüttendorf, Feuerstelle, Fahrradwerkstatt, Spielbereich) und wie lange es sich dort aufhalten möchte.

Den Kindern der Schildrainschule hat es sehr gut gefallen und einige werden Tuttilla bestimmt mal wieder einen Besuch abstatten.