Ausflug des Obst- und Gartenbauverein Nendingen

50 Gartenfreunde nahmen am Jahresausflug des Obst- und Gartenbauverein Nendingen teil. Die Tour führte zuerst zur keltischen Fürstensiedlung Heuneburg bei Herbertingen und danach ging es zum Frauenkloster der Zisterzienser Heiligkreuztal. In beiden Einrichtungen gab es interessante und aufschlussreiche Führungen. So erfuhren die Besucher, dass die auf einem drei Hektar umfassenden Bergsporn liegende Heuneburg seit 2500 Jahren als „Polis Pyrene“ in der Geschichtsschreibung bezeichnet werde. Die Siedlung ist damit die älteste Stadt nördlich der Alpen. Sie war ein Handelszentrum von imposanter Größe. Bei der Führung wurden die geschichtsträchtigen Wallanlagen, Wohnhäuser und Werkstätten besichtigt. Die Besucher lernten dabei die Lebensweise der Kelten kennen und wurden auch über die wertvollen Funde informiert, etwa prächtige Grabbeigaben aus Bernstein oder Gold in den Grabhügeln der Umgebung und die Funde aus dem Grab der Keltenfürstin aus dem Jahr 583 vor Christus.

Am Nachmittag ging es zum Zisterzienserinnenkloster Heiligkreuztal. Die Führung wurde zu einer architektonischen Entdeckungsreise, denn in der Klosterkirche, der Bruderkirche und den Klausurgebäuden lassen sich ganz unterschiedliche Bauabschnitte ablesen. Darüber hinaus beeindruckte eine sehenswerte Sammlung prachtvoller Altäre aus Renaissance und Barock sowie das Glanzstück der Klosterkirche: das Chorfenster mit seinen farbenprächtigen Glasmalereien .

Ein besonderer Anziehungspunkt für die Gartenfreunde war dann auch der Klostergarten. Hier werden überwiegend Pflanzen angebaut, deren Blüten und Kräuter der Herstellung des weit bekannten Heiligkreuztaler Kräutersalz dienen. Dabei wird das Salz mit frisch geernteten Wildblumen und verschiedenen Gewürzen verfeinert. Zum Abschluss dankten die Gartenfreunde mit einem großen anhaltenden Applaus den Initiatoren Gaby Kübler-Fritz und Bruni Vogt für den bestens organisierten und lehrreichen Ausflug.