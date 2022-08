Ausflug der Initiative Asyl zur Kolbinger Höhle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen Ausflug zur Kolbinger Höhle veranstaltete die Initiative Asyl am Sonntag, 28. August für in Tuttlingen und Nendingen wohnende Geflüchtete.

Eingeladen waren Flüchtlinge aus der Ukraine und aus den anderen Herkunftsländern, wie Irak, Afghanistan, Syrien und so weiter. Neun Ehrenamtliche begleiteten die Fahrt.

Mittags ging es mit über 90 Personen in zwei Bussen los nach Kolbingen. Vom Parkplatz aus spazierten alle auf dem Wanderweg zur Hütte an der Höhle, wo es zuerst einen kleinen Imbiss und Getränke gab. In drei Gruppen schlossen sich die TeilnehmerInnen der Führung durch die Höhle an. Anschließend wanderte man zurück zum Spielplatz, wo noch Zeit für Spiel und gemütliches Zusammensitzen war. Unterwegs hatten Kinder und Erwachsene noch ihre Freude an den Tieren im Wildgehege. Um 17 Uhr brachte der Bus alle wohlbehalten nach Tuttlingen zurück.