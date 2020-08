Ausbildungsvorbe-reitung schlägt an

Das Förderprogramm der Stadt, AVDual, verzeichnet nach Angaben von Finanzdezernent Diethard Bernhard Erfolge. AVDual soll seit 2017/18 förderbedürftigen Schülern in der Region die Chance auf einen Ausbildungsvertrag ermöglichen. Angeboten wird es an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen und an der Erwin-Teufel-Schule in Spachingen.

„An der Steinbeis-Schule konnte durch die Unterstützung der AVdual-Begleitung eine Vermittlungsquote in Ausbildung von 39 Prozent erreicht werden“, teilt Bernhard mit. „Diese liegt damit im Vergleich um drei Prozentpunkte höher als die durchschnittliche Vermittlungsquote von 36 Prozenten über alle Modellregionen hinweg.“

69 Prozent der Schüler, die in eine Ausbildung übergegangen sind, begannen diese in einem Betrieb, in dem sie zuvor ein Praktikum absolvierten. Weitere neun AVdual-Schüler der früheren Berufsfachklasse Holz, die bereits zu Beginn des Schuljahres einen Vorvertrag eines Schreinerbetriebs erhielten, gingen zum Ende des Bildungsgangs dann auch in eine betriebliche Schreinerausbildung über.

An der Erwin-Teufel-Schule liegt die Vermittlungsquote in die direkte Ausbildung bei rund 19 Prozent, so Bernhard weiter.