Ausbildungsbörse mit Teilnehmerrekord

Die Ausbildungsbörse des Tuttlinger Gewerbe- und Handelsvereins ProTUT geht in Kooperation mit den Tuttlinger Hallen in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, in der Stadthalle über die Bühne. Mit rund hundert Unternehmen, die sich dann dem interessierten Publikum mit mehr als 200 Ausbildungsberufen präsentieren, gibt es einen neuen Teilnehmerrekord.

Seit drei Jahren ist die Ausbildungsbörse mit dem verkaufsoffenen Sonntag in der Tuttlinger Innenstadt verbunden. An diesem Tag präsentiert sich auch der Tuttlinger Hochschulcampus der Hochschule Furtwangen mit einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit.

Neben den Ständen in der Stadthalle gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Messezelt im Außenbereich. Dieses ist laut Gerd Rettkowski, der für ProTUT die beiden Tage federführend organisiert, so gut wie ausgebucht. Daher wird es um zwölf Meter verlängert. „Somit haben wir weiteren Ausstellern die Teilnahme an der Ausbildungsbörse ermöglicht und können den Besuchern weitere Berufsbilder vorstellen“, sagt Rettkowski.

Weiterbildungsanbieter sind auch dabei

Das Angebot reiche von klassischen Ausbildungsbetrieben aus Handel, Industrie und Dienstleistungen über Polizei und Bundeswehr bis hin zur Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und der Agentur für Arbeit. Ein Bereich ist aber auch den Aus- und Weiterbildungseinrichtungen gewidmet, etwa der Hochschule Furtwangen mit ihrem Tuttlinger Hochschulcampus oder der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen.

„Ebenfalls wird es dieses Jahr eine Last-Minute-Börse geben, bei der die Ausbildungssuchenden die Chance haben, noch einen Ausbildungsplatz für das Jahr 2019 zu bekommen. Nach einer aktuellen Umfrage gibt es noch mehr als 300 offene Ausbildungsstellen für 2019 in einer Vielzahl verschiedener Berufe“, betont Rettkowski.

Es sei von Vorteil, wenn sich die Ausbildungssuchenden schon im Vorfeld der Ausbildungsbörse darüber Gedanken gemacht haben, wohin ihre Reise gehen soll. „Allerdings bietet die Ausbildungsbörse auch vielen eine Alternative zum Traumjob, denn man kann hier auch einen Einblick in Berufe bekommen, über die man sich vielleicht noch keine Gedanken gemacht hat“, sagt Rettkowski.

An den Ständen stehen Ausbildungsverantwortliche, aber auch Auszubildende für Rede und Antwort parat. Damit können sich die jungen Leute aus erster Hand darüber informieren, was in dem angefragten Berufsbild an Voraussetzungen gefragt ist, wie sich die Ausbildung gestaltet und welche Perspektiven es gibt. „Es wird auch wieder Gruppenführungen für Schulen geben. Dann können die Schüler zwischen den verschiedenen Berufen wählen, und es werden einige Stände besucht, die dazu passen“, berichtet Rettkowski.

Das Organisationsteam von ProTUT stellt den interessierten Schulen auf Bestellung im Vorfeld Informationsmaterial zur Verfügung, damit sich die Schüler auf ihren Besuch der Ausbildungsbörse vorbereiten können.