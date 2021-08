Ist es Unwissenheit oder Faulheit? Ein Drittel des Restmülls gehört dort eigentlich nicht hinein

Laut einer Studie des Umweltbundesamts (UBA) sind bundesweit sogar zwei Drittel des Restmülls Abfälle, die recycelt werden könnten. Den größten Anteil nimmt dabei Bioabfall mit knapp vierzig Prozent ein. Aber auch Wertstoffe wie Altpapier oder Verpackungsabfälle machen knapp 28 Prozent des Restmülls aus. Hinzu kommt ein halbes Prozent Problemstoffe wie Batterien oder Energiesparlampen. Eine NABU-Analyse zu Bioabfällen zeigt, dass es auch auf ein nutzerfreundliches Angebot an Entsorgungsmöglichkeiten ankommt: In Städten und Kreisen, die Biotonnen bereitstellen, landen im Schnitt pro Kopf gut zwanzig Kilogramm weniger Abfälle im Restmüll als in Kreisen ohne Biotonne oder mit einem Bringsystem. Dabei müssen Bürger ihre Bioabfälle selbst zu einer zentralen Sammelstelle transportieren.

Was man außerdem wissen muss: Mülltrennung ermöglicht zwar mehr Recycling. Die Quoten des tatsächlich wiederverwerteten Mülls liegen aber nicht bei 100 Prozent. Bei Verpackungsmaterialien etwa wurden 2018 laut UBA zum Beispiel nur 47 Prozent der Kunststoffverpackungen oder nur 88 Prozent des Papiers recycelt.