Aus Treff 3000 wird Netto: Edeka Südwest löst ihr Discount-Konzept Treff 3000 auf. Davon betroffen ist auch der Supermarkt an der Balinger Straße in Tuttlingen, ebenso wie die Märkte in Emmingen-Liptingen, Neuhausen und Fridingen. Für die Beschäftigten kam die Nachricht überraschend.

Im kleinen Supermarkt an der Balinger Straße ist die anstehende Veränderung schon jetzt spürbar: Viele Regale werden nicht mehr mit Waren aufgefüllt. Nur noch Frisches sowie die nötigsten Nahrungsmittel wie Mehl oder Milch werden angeliefert. Zum 31. Juli muss alles leer sein, denn dann schließt der Treff 3000 seine Pforten. Nach einer Renovierungsphase, über deren Dauer Filialleiter Christian Mahncke noch nichts sagen kann, öffnet der Markt dann wieder – dann allerdings als Discounter Netto.

Keine offizielle Erklärung

Selbiges in Emmingen-Liptingen, Neuhausen und Fridingen: Auch dort soll der jeweilige Treff 3000 Ende Juli schließen. Während die Märkte in Neuhausen und Fridingen ebenfalls in Netto umgewandelt werden, wird es in Emmingen-Liptingen künftig einen sogenannten Edeka-Xpress-Markt geben. Diese neue Vertriebsschiene hatte Edeka im vergangenen Jahr erstmals in Bayern ins Leben gerufen – als etliche ehemalige Tengelmann-Filialen in Edeka umfirmiert worden waren.

Warum das Konzept Treff 3000 vor dem Aus steht, dazu wollte die Edeka Südwest-Zentrale in Offenburg keine offizielle Stellungnahme abgeben. „Wir möchten das Thema nicht kommentieren“, teilt deren Pressestelle schriftlich mit. Laut Informationen, die unserer Zeitung jedoch vorliegen, habe der Edeka-Aufsichtsrat intern beschlossen, dass sich zwei Discounter – Treff 3000 und die Edeka-Tochter Netto – auf Dauer nicht lohnen. Zumal die Treff-Märkte den Netto-Märkten offenbar den Rang abliefen. Während man beim Billig-Sortiment künftig nur noch auf Netto setzt, wird die Discount-Kette Treff 3000 komplett eingestampft.

Die Mitarbeiter und Filialleiter der betroffenen Märkte erfuhren erst vor zwei Wochen von der Umstrukturierung. „Es kam aus heiterem Himmel“, sagt eine Mitarbeiterin der Filiale in Emmingen-Liptingen. Kurios: Der dortige Supermarkt war erst vor wenigen Wochen neu eröffnet worden. „Wir haben noch keinerlei Informationen, wie es bei uns konkret weitergehen wird, wir hängen in der Luft“, so die Mitarbeiterin.

Den Angestellten sei freigestellt worden, ob sie künftig bei Netto weiterarbeiten oder lieber gehen wollten, sagt Filialleiter Mahncke aus Tuttlingen. Von Netto übernommen werde jedoch jeder, der dies wolle.

Den Wechsel von Treff 3000 auf Netto bewertet Mahncke für den Standort an der Balinger Straße als deutliche Abwertung. „Der Laden lief richtig gut, ich war mehr als zufrieden“, sagt er. Die kommenden Wochen sieht er kritisch: „Es wird schwer, noch Kunden herzubekommen, wenn das Sortiment von Tag zu Tag dünner wird.“