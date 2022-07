Aus „Lamm“-Saal werden Wohnungen

Aus dem leerstehenden ehemaligen „Lamm“-Saal wurden vier Wohnungen. Der erste Bürgermeister Emil Buschle versprach sich von diesem Projekt bei einem Besuch vor Ort weitere Impulse für die Sanierung des Nendinger Ortskerns.

Früher fanden hier Familienfeste statt, seit Jahren aber schon war der Saal laut Stadt ungenutzt. Nun machten Marius und Julian Schulz aus dem ehemaligen „Lamm“-Saal vier Wohnungen in zentraler Lage. Die Wohnungen wurden nach modernsten Standards und unter Erfüllung aller energetischer Anforderungen eingerichtet. Gleichzeitig wurden in Reminiszenz an das Gebäude und unter Wahrung der historischen Bausubstanz die Haupttreppe und das dazugehörige Geländer saniert.

Das Projekt wurde über ELR-Mittel auch vom Land gefördert: Außerdem erhielt das Gebäude vier Balkone in sonniger Lage, was die Wohn- und Lebensqualität an diesem Standort deutlich verbessere. Wie sich beim Besuch von Emil Buschle herausstellte, ist der Schallschutz durch den Einbau hochwertiger Fenster auch an der viel befahrenen Hauptstraße kein Problem. Buschle verspricht sich von dieser Sanierung vor allem aber weitere Impulse für weitere Objekte im Nendinger Ortskern und dankt für die Zurverfügungstellung des Wohnraums.

Gleichzeitig will die Eigentümerfamilie um Paul und Uli Mattes die Traditionsgaststätte, zu der auch ein Biergarten gehört zunächst, unter Mithilfe von Familienangehörigen, als Schankwirtschaft weiter betreiben. Buschle überbrachte in diesem Zusammenhang die Gaststättenerlaubnis und dankte den Eigentümern für ihr Engagement. Gerade durch die gastronomische Nutzung erhoffe Buschle sich eine weitere Belebung des Stadtteils Nendingen. Im Moment befinde man sich in der Pre-Opening-Phase und arbeite noch am gastronomischen Konzept, so Gastwirt Uli Mattes. Schon bald aber wolle man den Gästen ein entsprechendes Angebot machen.