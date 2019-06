Aus dem Kiosk wird die „Kischte“

Aus dem Kiosk am Skaterpark wurde die „Kischte“, ein Biergarten mit Platz für Open-Air-Events. Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck beglückwünschte bei einem Besuch die neuen Pächter Denise Ilg und Daniel Stehle zu ihrem Konzept.

Gebaut wurde er von der Stadt Tuttlingen im Rahmen der „Trilogie“ 2003, doch in den letzten Jahren fristete der Kiosk beim Skaterpark eher ein Schattendasein. Immer wieder wechselten die Pächter, zwischendurch war auch länger geschlossen. „Dabei ist der Ort ideal“, sagt Denise Ilg – „mitten im Park, direkt am Radweg, in der Nähe zu den Schulen“. Sowohl sie als auch ihr Kompagnon Daniel Stehle waren sich daher einig: Da lässt sich mehr draus machen.

„Die Kischte soll zunächst einmal ein Treffpunkt für unterschiedliche Menschen sein – aber auch ein Ort für Musik und Kultur“, so Daniel Stehle.

Dies ist mittlerweile geschehen. Unter den Bäumen und in direkter Nachbarschaft zum Skaterpark entstand ein Biergarten mit mediterran-urbanem Flair, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Paletten-Sitzecken gehören ebenso dazu wie eine Tischtennisplatte und eine Bühne für kleinere Events, die künftig vor allem donnerstags alle zwei Wochen stattfinden sollen. Das Speisenangebot deckt breite Zielgruppen ab: Imbiss-Klassiker wie Currywurst gibt es ebenso wie vegane Taboulé-Gerichte.

Zu Konzept beglückwünscht

Am Rande der Abschlussveranstaltung des EU-Projekts Lena Ende Mai begrüßte OB Michael Beck die neuen Pächter und beglückwünschte sie zu ihrem Konzept. „Ein wunderschöner Ort mitten in der Stadt“, so Beck, „für den Donaupark ist das eine echte Bereicherung.“