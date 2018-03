Aus 0:4 wird 9:7: Spaichingens überraschender Sieg

Ein rabenschwarzes Wochenende erwischten die Tischtennisspieler des SV Liptingen. Die drei Herren-Mannschaften kassierten fünf Niederlagen. Aldingens Bezirksliga-Team verlor das Kellerduell und hat im Abstiegskampf schlechte Karten.

Verbandsliga

TTC Tuttlingen – TTF Altshausen 9:5. Nach eher mauen Wochen mit zwei Partien ohne Sieg zeigte Tuttlingen vor heimischem Publikum eine starke Leistung. Erfolge am vorderen und hinteren Paarkreuz führten zu einem Erfolg des Vierten gegen den Fünften, der in dieser Höhe unerwartet kam.

Das Spiel begann gut für die Donaustädter. Detlef Stickel/Volker Schneider und Marian Pudimat/Thomas Fader sorgten für eine 2:1-Führung nach den Eingangsdoppeln. Stickel mit einem 3:0-Sieg und Schneider, der einen 0:2-Satzrückstand gegen Altshausens Spitzenspieler Petr Ocko aufholte, bauten den Vorsprung auf 4:1 aus. Wie erwartet gab es im mittleren Paarkreuz nicht viel für die Hausherren zu erben. Der Vorsprung schmolz auf 4:3.

Am hinteren Paarkreuz fand der TTC wieder in die Erfolgsspur. Thomas Fader fand nach dem verlorenen ersten Satz besser ins Spiel und entschied wie Andreas Kohler am Nebentisch in vier Sätzen die Partie für sich. Die beiden Tuttlinger Spitzenspieler bereiteten den Sieg beinahe wasserdicht vor. Stickel dominierte beim 3:1 gegen Ocko. Schneider holte in fünf Sätzen den achten Punkt. Die Gäste verkürzten am mittleren Paarkreuz noch einmal. Aber Mannschaftskapitän Fader sicherte mit seinem Einzelsieg den Teamerfolg. Punkte: Stickel/Schneider, Pudimat/Fader, Stickel (2), Schneider (2), Fader (2), Kohler.

Landesliga

TB Melzingen – TTC Tuttlingen II 8:8. Für die Gäste, die ohne ihre Nummer eins, Timo Bausert, antraten, war es eher ein Punktgewinn als ein -verlust. Die Donaustädter erkämpften sich durch eine ausgeglichene Mannschaftsleistung einen Zähler.

Etwas unglücklich lagen die Gäste nach den Doppeln zurück. Adrian Gött/Kai Ottmar mussten sich erst nach fünf Sätzen geschlagen geben. Nach dem 1:2 aus Tuttlinger Sicht entwickelte sich ein Spiel, bei dem sich keine Mannschaft absetzen konnte. Mit einem starken Auftritt glich Sebastian Rössler zum 2:2 aus. Er hatte Melzingens Spitzenspieler Heiner Schmid beim 3:0 keine Chance gelassen

Markus Schmitz (2:3 nach 0:2-Satzrückstand) und Gött (1:3) verloren knapp. Mit einem Fünfsatzsieg, dem einzigen an diesem Tag für den TTC, verkürzte Ralf Kohler auf 3:4. Dann wechselten sich Sieg und Niederlage stets ab. Ottmar, der beide Einzel gewann, und Schmitz hielten das Spiel offen. Beim Stand von 7:8 aus Tuttlinger Sicht musste die Entscheidung im abschließenden Doppel fallen. Dort zeigten Schmitz/Kohler bei ihrem Dreisatzerfolg eine starke Leistung und sicherten das Remis. Punkte: Schmitz/Kohler (2), Rössler, Kohler (2), Ottmar (2), Schmitz.

Bezirksliga

TTC Spaichingen – SV Liptingen 9:7. Mit dem Erfolg gegen den Dritten aus Liptingen sorgten die Primstädter für eine große Überraschung. Möglicherweise hatten die Gastgeber selbst nicht mehr mit einem Zähler gerechnet. Der TTC lag bereits 0:4 zurück, schaffte in einer packenden Begegnung noch die Wende. Garanten für den Erfolg waren Heiko Staiger, Markus Kübler und Walter Kästle, die jeweils beide Einzel für Spaichingen gewannen.

3:12 Sätze – der Start verlief nicht nach dem Geschmack der Gastgeber. Sowohl die Doppel als auch Heiko Paitz, der im fünften Satz 11:13 unterlag, waren nicht chancenlos. Die Zähler strichen aber die Liptinger ein. Der Sieg von Staiger über SVL-Topspieler Jan Lindeman war eine Initialzündung. Arthur Jakoby bog einen 0:2-Satzrückstand gegen Klaus Staudt um. Da Frank Dinter gegen Armin Dümmel beim 0:3 nicht in sein Spiel fand, ging Spaichingen mit einem Rückstand aus der ersten Einzelrunde. Kästle war beim 11:9 im fünften Satz gegen Liptingens Routinier Erhard Konrad nervenstark, verkürzte auf 4:5.

Im Vergleich der Topspieler baute Lindeman gegen Paitz, der auch sein zweites Einzel verlor, mit dem 3:0 den Vorsprung aus. Die kampfstarken Spaichinger gaben aber nicht auf. Staiger drehte ein 0:2 nach Sätzen und siegte 11:5 im entscheidenden Durchgang. Markus Kübler kam gegen Klaus Staudt zum zweiten 3:1-Sieg an diesem Tag. Erstmals in dieser Partie war der Spielstand ausgeglichen. Liptingen ging durch den Fünfsatz-Sieg von Thomas Fuhrmann gegen Jakoby in Führung. Im hinteren Paarkreuz vertagten Dinter und Kästle mit ihren Erfolgen die Entscheidung auf das Schlussdoppel. Paitz/Staiger glänzten gegen Lindeman/Fuhrmann und sicherten den Spaichinger Sieg. Für das Liptinger Spitzendoppel war es die erste Saisonniederlage. Punkte für Spaichingen: Paitz/Staiger, Staiger (2), Kübler (2), Jakoby, Kästle (2), Dinter. - Liptingen: Christoph Renner/Staudt, Lindeman/Fuhrmann, Konrad/Dümmel, Renner, Dümmel, Lindeman, Fuhrmann.

TSV Endingen – TV Aldingen 9:2. Der TVA hat nach der Niederlage im Kellerduell die rote Laterne von den Endingern übernommen. Ohne Andreas Storz und Bernd Dörfling, die Stammbesetzung am mittleren Paarkreuz, waren die Gäste chancenlos. Aufgrund des schweren Restprogramms haben die Aldinger im Kampf um den Klassenerhalt schlechte Karten.

Die Gäste lagen nach den ersten sechs Spielen 0:6 im Rückstand. Pech hatten dabei die Doppel Evgeny Maltsev/Armin Moldenhauer und Vitali Frick/Herberth Frommbach, die im fünften Satz verloren. In den weiteren vier Spielen gelang nur Frick ein Satzgewinn. Moldenhauer verletzte sich zu allem Überfluss noch und musste sein Einzel nach dem ersten Satz (5:11) aufgeben.

Frommbach mühte sich nach 2:0-Satzführung wenigstens zu einem Fünfsatz-Sieg und sorgte für den ersten Zähler. Frick rang Endingens Nummer eins, Thomas Räse, ebenfalls über die volle Spieldistanz nieder. Punkte: Frommbach, Frick.

Bezirksklasse

TTFC Dürbheim – SV Rosenfeld 7:9. Durch die Niederlage gegen die bis dahin punktgleichen Rosenfelder haben die Gastgeber im Kampf gegen den Abstieg an Boden verloren. Die Gäste erwischten den besseren Start und lagen schnell 6:2 in Front.

Der an diesem Tag stark spielende Markus Ragg läutete mit einem knappen Fünf-Satz-Sieg die Aufholjagd ein. Michael Zepf, Christoph Bronner und Boris Balog sorgten für den zwischenzeitlichen 6:6-Ausgleich. Der SVR schaffte mit zwei Siegen aus den verbliebenen drei Einzeln die Wende. Weil das Schlussdoppel Zepf/Ekkehard Lücking einen 2:0-Vorsprung nicht nutzen konnte, freuten sich die Rosenfelder über einen Auswärtssieg. Punkte: Zepf/Lücking, Zepf (2), Bronner, Balog, Ragg (2).

SV Liptingen II – TSV Nusplingen III 1:9. Ohne den erkrankten Jörg Kamutzky und Erhard Konrad war die SVL-Zweite chancenlos. Zwar wehrten sich die Liptinger nach Kräften. Nach zwei Stunden stand die klare Niederlage aber fest. Das Doppel Alexander Schmitt/Horst Schoch und Schmitt im Einzel unterlagen erst nach fünf Sätzen. Beim Stand von 0:8 verbuchte Wolfgang Sager den einzigen Zähler. Punkt: Sager.

SV Liptingen II – TTC Vöhringen II 1:9. Gegen den Tabellenführer war Erhard Konrad wieder bei den Gastgebern dabei. Zu mehr als einem Ehrenpunkt reichte es aber nicht. Nur für Konrad war in seinem zweiten Einzel bei seiner Fünfsatz-Niederlage noch ein Punkt in Reichweite. Punkt: Horst Schoch.

Kreisliga A 2

TV Aldingen II – TTC Deilingen 9:1. Mit dem Tabellenletzten hatte die TVA-Zweitvertretung wenig Mühe und beseitigte durch den klaren Sieg letzte Zweifel am Klassenerhalt.

Einzig das Doppel Jürgen Gruhler/Thorsten Hosfeld ging als Verlierer von der Platte. Eine weitere Blöße wollte sich Gruhler nicht geben und bog sein Einzel nach einem 0:2-Rückstand noch um. Punkte: Ernst Hohner/Werner Langmeier, Volker Hauser/Herbert Molitor, Hauser (2), Hohner, Langmeier, Molitor, Gruhler, Hosfeld.

Kreisklasse C 2

SV Liptingen II – TTFC Dürbheim II 1:9. Erwartungsgemäß blieb die nicht in Bestbesetzung antretende Liptinger Mannschaft ohne Punkte. Christian Endres gelang beim Stand von 0:6 durch ein 3:2 der einzige Punkt. Florian Zitz fehlte in seinem Einzel und zusammen mit Daniel Faust das Glück, um sich nach fünf Sätzen siegreich zu behaupten. Punkt für Liptingen II: Endres. - Dürbheim II: Turan Yldirim/Matthias Richter, Frank Faude/Oskar Henne, Felix Mauch/Eduard Bogalu, Faude (2), Yildirim, Henne, Mauch, Bogatu.

SV Liptingen II – TTC Tuttlingen III 4:9. Etwas ausgeglichener konnte der SVL die Begegnung gegen Tuttlingen gestalten. Bis zum 3:3 waren die Gastgeber auf Augenhöhe. Dann setzten sich die Gäste durch, die bei den letzten fünf Siegen in Serie nur zwei Durchgänge abgaben. Punkte für Liptingen II: Florian Zitz/Daniel Faust, Günter Heitzmann/Tanja Renner, Endres, Renner. - Tuttlingen III: Volker Mattes/Philippe Schuppler, Mattes (2), Schuppler (2), Wolfgang Britsch (2), Anja Lange, Dieter Kiessling.

Kreisklasse D Bad. Schwarzwald

TTC Bräunlingen III - TTV Möhringen II 8:5. Trotz einer 3:1- und 4:3-Führung mussten die Gäste dem Tabellendritten die Punkte belassen. Mit vier Siegen in Serie zogen die Gastgeber vorentscheidend auf 7:4 davon. Sakon Trepte konnte zwar noch einmal auf 5:7 verkürzen, aber Adrian Hahn gab dann den entscheidenden Punkt ab. Punkte: Christian Lempe/Trepte, Stefan Edler/Hahn, Lempe (2), Trepte.