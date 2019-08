Aurora Hofer wird Europameisterin im Inline Alpin

Mit zwei Medaillen ist Aurora Hofer von der Europameisterschaft im Inline Alpin aus dem spanischen Villablino nach Tuttlingen zurückgekehrt. Nach dem dritten Platz im Parallelslalom entschied sie den Juniorinnen-Wettbewerb im Slalom für sich. Es waren die besten Ergebnisse der Tuttlinger, die mit fünf Sportlern ein große Gruppe stellten.

Die zehn besten Inline Alpin-Fahrer aus Deutschland waren für die Wettbewerbe bei den Schülern, Junioren und Aktiven nominiert worden. Mit Hofer, Elea Börsig, Lisa Schmid, Alessandra Veit und Dominik Wlcek stellte die TG Tuttlingen die Hälfte der nationalen Starter. Weit über 200 Sportler aus zwölf Ländern hatten an der EM in der über 2000 Kilometer entfernten bergigen Region in der spanische Provinz Leon teilgenommen.

Ein passender Austragungsort. Schließlich hat Inline Alpin in Spanien einen höheren Stellenwert als in Deutschland. Das spanische Fernsehen war durchgehend präsent, alle Wettbewerbe vor mehreren tausend Zuschauern wurden ins Internet übertragen. Nach der Eröffnung der Meisterschaften mit dem Einzug der Nationen fand ein Weltcuprennen statt.

Dabei landete Börsig auf dem sechsten Platz. Mit der viertbesten Laufzeit des zweiten Durchgangs hatte sie sich noch nach vorne geschoben. Der Parallelslalom wurde im K.o.-Duell von jeweils zwei Fahrern ausgetragen. Schmid und Veit schieden im Achtelfinale gegen die Weltmeisterinnen Ann-Kathrin Wanzke und Mona Sing aus. Im Viertelfinale mussten Börsig gegen die Italienerin Lisa Colombo und Wlcek gegen den Spanier Hugo Macias Gonzalves die Segel streichen. Sie hatten jeweils einen Lauf gewonnen und nur in der Gesamtzeit das Nachsehen.

Einzig Hofer fuhr überlegen in der Juniorinnenklasse in das Halbfinale. Nach einem gewonnenen ersten Lauf gegen die Schweizerin Naomi Wallimann sah sie schon wie die Siegerin aus. Auch im zweiten Lauf lag sie in Führung. Dann unterlief ihr eine Unaufmerksamkeit. Hofer stürzte und verpasste den Einzug ins Finale. Im Lauf um Platz drei gewann sie gegen die Spanierin Anna Borras Solsona die Bronzemedaille.

Schlusspunkt der Meisterschaften war der Slalomwettbewerb. Bei den Schülern war Wlcek stark unterwegs. Um nur zwei zehntel Sekunden verpasste er nach den beiden Läufen einen Podestplatz und wurde mit fast zwei Sekunden Vorsprung Vierter. Auch Börsig fuhr bei den Damen in die Spitze und landete auf dem fünften Platz. Der Höhepunkt aus Tuttlinger Sicht war der Auftritt von Hofer bei den Juniorinnen. In beiden Durchgängen fuhr sie Bestzeit in ihrer Klasse und wurde überlegen erstmals Europameisterin.

Ergebnisse: 3. Weltcuprennen – Damen: 6. Elea Boersig, 12. Aurora Hofer, 14. Lisa Schmid, 21. Alessandra Veit. – Herren: 24. Dominik Wlcek. Europameisterschaft Parallelslalom – Juniorinnen: 3. Aurora Hofer (TG Tuttlingen). Europameisterschaft Slalom – Juniorinnen: 1. Aurora Hofer. – Damen: 5. Elea Boersig, 11. Lisa Schmid, 16. Alessandra Veit. – Schüler: 4. Dominik Wlcek.