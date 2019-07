Auftritt in Tuttlingen: Álvaro Soler bringt den Sommer zurück

Von Aalener Nachrichten

Die 40-jährige Slowakin Ivana Hranova aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) wird seit Montag, 8. Juli, vermisst. Die Polizei hat eine öffentliche Fahndung eingeleitet, da sie ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen kann. Tatverdächtig ist der 30-jährige Deutsche Kevin Kräge aus Weinstadt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, sei die 40-Jährige bereits am Freitag nicht zur Arbeit erschienen. Sie gilt als sehr zuverlässig. Zuletzt sei sie am Mittwoch, 3.