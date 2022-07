Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Auftaktveranstaltung GIB 3.0 JUK in Kooperation mit der AOK Tuttlingen wurde beim Turnerbund Weilheim erfolgreich durchgeführt. Die Sportkreisvorsitzende Margarete Lehmann begrüßte die zahlreichen Gäste und Jugendliche, Vorstand Achim Grüner (TB Weilheim), Dirk Scherer (AOK Tuttlingen), Barbara Heni Karlschule und Fabian Juch (WSJ Stuttgart).

Zum Projekt „GIB 3.0 JUK“ informierte Margarete Lehmann, der Sportkreis Tuttlingen und die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg treffen im Rahmen dieses Projekts eine Kooperationsvereinbarung für den Zeitraum von einem Jahr. Ziel dieser Vereinbarung ist die Intensivierung und Verbesserung von Bewegungsangeboten im Kinder- und Jugendbereich sowie im Breitensport für Kinder und Jugendliche im Landkreis Tuttlingen weiter auszubauen. Durch das Projekt sollen bereits aktive Übungsleiter zu Multiplikatoren in ihren Vereinen fortgebildet werden. Gleichzeitig werden Fortbildungen in diesem Projekt ausgeschrieben. Projekte wie zum Beispiel Jugend-Bogenschießen, Bewegung mit Alltagsmaterialien, Stackingkurs, Outdoorspiele undsoweiter hat der Sportkreis schon in Planung.

Schüler der Karlschule Tuttlingen unter der Leitung von Barbara Heni zeigten in ihrer Vorführung „Stacking“.

Die lebensgroßen „Hoppel und Bürste“-Maskottchen des Minisportabzeichens überraschten die Besucher. Fabian Juch (WSJ) stellte das Programm des Minisportabzeichens vor. „Mit „Hoppel und Bürste“ haben Kinder unter sechs Jahren die Möglichkeit, ein Minisportabzeichen zu machen.

Das Projekt „Bewegungspass“, welches das Landratsamt Tuttlingen in Kooperation mit der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg und zusammen mit dem Amt für Sport und Bewegung ins Leben gerufen hat, wurde von Dirk Scherer (AOK Tuttlingen) anhand von diversen Sportgeräten vorgestellt. Kinder zwischen zwei und sieben Jahren sollen im landesweiten Projekt „Bewegungspass“ auf spielerische Weise in Kindergärten und Schulen die Motorik verbessern und sich in Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer und Schnelligkeit üben.

Für die Umsetzung der Projekte GIB 1.0 und GIB 2.0 sprach Dirk Scherer großes Lob an Margarete Lehmann (Sportkreis Tuttlingen) aus. Appell an die Vereine lautet, das Angebot des Sportkreis Tuttlingens zu nutzen und in den Jugendgruppen umzusetzen. Die Vertikaltuchgruppe vom TB Weilheim zeigten ihre akrobatischen Übungen, die mit viel Beifall belohnt wurden.