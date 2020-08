Auftakt der Bezirksliga in die Saison 2020/21 hat es in sich

Am Sonntag startet die Fußball-Bezirksliga Schwarzwald in die Saison 2020/21. Es wird sich in den ersten Spielen schon zeigen müssen, wie die Mannschaften und Vereine die lange Zeit der Corona-Krise bewältigt haben und wie die neuen Teams aufs Feld geschickt werden können.

Die Zusammensetzung hat sich durch den Abbruch der Runde 2019/20 nicht so stark verändert wie sonst. Neu hinzu kamen die beiden Aufsteiger FSV Denkingen und die SG Böhringen/Dietingen. Mit dem SV Renquishausen, SV Bubsheim und FV 08 Rottweil sind drei Mannschaften weiterhin dabei, die es in der Vorsaison durchaus hätte erwischen können, eine Etage tiefer zu müssen.

Die für den ersten Spieltag anstehenden acht Paarungen haben es in sich (alle Spielpaarungen unter „Wohin zum Sport?“). Gespannt ist man, ob die beiden Klassenneulinge FSV Denkingen und SGM Böhringen/Dietingen einen guten Einstieg in die neue Spielklasse schaffen werden. Der FSV Denkingen muss zum Start in die neue Spielklasse beim FV Kickers Lauterbach antreten – gleich eine recht schwere Aufgabe in einem Auswärtsspiel. Aufsteiger SGM Böhringen/Dietingen dürfte es mit dem Heimspiel gegen die SGM Bösingen II/Beffendorf I kaum leichter haben.

Für „rechte Kracher“ am ersten Spieltag sorgen gleich die Lokalderbys SV Villingendorf – FV 08 Rottweil, SC Wellendingen – SV Zimmern II und FSV Schwenningen – SGM Deißlingen/Lauffen. Man darf gespannt sein, mit welchen Erwartungen in die Derbys gegangen wird.

Von den vier Bezirksligisten aus dem Kreis Tuttlingen hat am Sonntag nur der SV Bubsheim Heimrecht. Er erwartet mit der Spielgemeinschaft 08 Schramberg/SV Sulgen einen schwer einzuschätzenden Gegner. Nach einer enttäuschenden letzten Saison, in der die Mannschaft von Spielertrainer Paul Ratke in 16 Spielen nur acht Punkte holte, soll es beim SV Bubsheim wieder nach oben gehen. Mit Ertan Tasdemirci (zuletzt Trainer des Landesligisten SC 04 Tuttlingen) hat der SVB einen erfahrenen Spieler verpflichten können. Das große Manko in der vergangenen Spielzeit war die Chancenverwertung. Dies lag auch sicherlich daran, dass Torjäger Daniel Geisel wegen einer Verletzung kaum zum Einsatz kam. Dieser blieb in der Vorbereitung, die nach Angaben von Paul Ratke zufriedenstellend verlief, verletzungsfrei, bewies dabei seine Torjägerqualitäten. Am Sonntag muss Ratke auf Patrick Schneider (Urlaub), Alexander Bytsch (der nach einem Unfall wohl länger ausfällt) sowie Otto Waal verzichten. Paul Ratke formuliert die Ziele vorsichtig: „Der Klassenerhalt ist das klare Ziel. Alles andere wäre unrealistisch. Wenn wir verletzungsfrei bleiben, dann können wir das auch definitiv schaffen.“ Bei den Gästen gab es personell einige Veränderungen. Es wird viel davon abhängen, was Trainer Robert Voulgaridis aus dem neuen Kader formen kann.

Der SV Gosheim, der eine „gemischte Vorbereitung“ vorweisen kann, muss beim SV Winzeln schon hellwach sein, um sich nicht gleich eine Niederlage einzuhandeln. Der SV Renquishausen fährt zur SpVgg Bochingen als Außenseiter.

Alle acht Paarungen beginnen am Sonntag um 15 Uhr.