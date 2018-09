Aufsteiger SV Bubsheim fertigt den BSV Schwenningen 9:1 ab

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald hat der Tabellenführer SC 04 Tuttlingen bei der SG Bösingen II/Beffendorf 3:0 gewonnen. Dagegen musste sich der bisherige Tabellenzweite SV Seedorf gegen die SpVgg 08 Schramberg mit einem 0:0 zufrieden geben. Der SV Villingendorf gewann gegen die SG Böhringen/Dietingen 1:0 und verbesserte sich dadurch auf den zweiten Platz. Die SpVgg Trossingen setzte sich bei der SpVgg Bochingen mit 4:1 durch und konnte dadurch die gefährdete Tabellenregion verlassen. Dagegen unterlag der SV Gosheim im Kellerduell gegen den SV Zimmern II 1:3 und steckt damit weiter im Tabellenkeller fest. Aufsteiger SV Bubsheim fertigte Schlusslicht BSV 07 Schwenningen 9:1 ab.

SG Bösingen II/Beffendorf – SC 04 Tuttlingen 0:3 (0:0). - Tore: 0:1 (45+2.), 0:2 (51.), 0:3 (56.) alle Anil Bagci. - Zuschauer: 70. - Schiedsrichter: Philipp Baur (Ergenzingen). Trotz einer ordentlichen Vorstellung musste die SG eine weitere Niederlage hinnehmen. Die Gastgeber kamen besser in die Partie und vergaben schon nach vier Minuten den Führungstreffer. Auch danach taten sich die Gäste schwer, hatten nach 22 Minuten Glück, als Benedikt Bantle allein vor Torhüter Burdun nur den Pfosten traf. Der Sport-Club war danach wacher und in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs, traf Anil Bagci mit einer tollen Einzelleistung zum 1:0. Nach der Pause setzten die Gäste nach und nach zwei weiteren Treffern des starken Bagci innerhalb von fünf Minuten zum 3:0 war die Partie entschieden.

SV Gosheim – SV Zimmern II 1:3 (1:1). - Tore: 1:0 (29.) Daniel Nann, 1:1 (40.), 1:2 (74.), 1:3 (80.) alle Harut Arutunjan. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Andreas Kaupp (Altheim). Die Gastgeber konnten nicht an die gute Vorstellung vom Sieg in Trossingen anknüpfen. Nach dem Ali Sari (20.) mit einem Elfmeter nur die Latte getroffen hatte, erzielte Daniel Nann (29.) das 1:0. Noch vor der Halbzeit gelang Harut Arutunjan der Ausgleich. Auch nach der Pause hatte Gosheim den besseren Start, vergab aber nach 55 Minuten durch Daniel Nann einen weiteren Elfmeter. Danach riss beim SVG der Faden endgültig. Die Zimmerner Youngster dagegen legten zu und mit einem Doppelpack zum 3:1 sorgte Harut Arutunjan für den ersten Auswärtserfolg des SVZ in dieser Saison.

SV Bubsheim – BSV 07 Schwenningen 9:1 (3:1). - Tore: 1:0 (5.) Alexander Bytsch, 1:1 (15.) Kresimir Vidovic, 2:1 (21.) Alexander Bytsch, 3:1 (39.) Emre Karadag, 4:1 (48.) Paul Ratke, 5:1 (51.) Daniel Geisel, 6:1 (60.) Marvin Moser, 7:1 (65.) Paul Ratke, 8:1 (67.) Marvin Moser, 9:1 (74.) Marcin Blaszczyn. - Zuschauer: 90. - Schiedsrichter: Bernhard Dorn (Aichstetten). Die Gäste enttäuschten auf der ganzen Linie und waren am Ende mit nur neun Toren gut bedient. Den Führungstreffer von Alexander Bytsch (5.), konnte Kresimir Vidovic zehn Minuten später zum 1:1 ausgleichen. Aber auch danach lief der BSV nur hinterher, zeigte dabei kaum Gegenwehr und hatte Glück, dass der Aufsteiger mit seinen Torchancen bis zum Seitenwechsel großzügig umging. Nach dem 3:1 ging das muntere Scheibenschießen erst richtig los. Die Folge waren sechs weitere Treffer des SVB zwischen der 48. und 74. Minute, zum aus Sicht des BSV Schwenningen desaströsen 1:9. Für den SV Bubsheim war es der bislang höchste Sieg in der Bezirksliga.

SV Winzeln – SG Deißlingen/Lauffen 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 (8.) Niklas Sohmer, 2:0 (56.) Torsten Winz (Eigentor), 2:1 (88.) Stefan Bob. - Zuschauer: 250. - Schiedsrichter: Vasileios Aslanidis (Mötzingen). In einem von beiden Teams intensiv geführten Spiel, landeten die Gastgeber einen glücklichen Erfolg. Nach einer Kopfballvorlage von Simon Gaus erzielte Niklas Sohmer den frühen Führungstreffer. Mit Fortdauer des Spiels legten die Gäste deutlich zu, hatten mehr Ballbesitz, doch es fehlte meist der finale Pass, um die Gastgeber in Verlegenheit zu bringen. Auch in Hälfte zwei hatte der SVW den besseren Start und nach einer Flanke von Simon Gaus unterlief Torsten Winz ein Eigentor zum 2:0. Danach ging es nur noch in eine Richtung, doch nur Stefan Bob (88.) konnte mit einer feinen Einzelleistung den starken SVW-Torhüter Henning Schwenk überwinden.

SV Villingendorf – SG Böhringen/Dietingen 1:0 (0:0). - Tor: 1:0 (9.) Marc Müller. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Julian Schmid (Fischerbach). Die Gastgeber hatten zunächst Vorteile und erzielten durch Marc Müller, der nach einem Einwurf aus 16 Metern traf, das 1:0. Obwohl die Gäste danach kompakt standen, vergab Denis Kimmich (18.) eine gute Chance zum 2:0. In der Schlussphase des ersten Durchgangs kam auch die SG durch Volker Schneider zu einer guten Möglichkeit. Pech hatte Michael Höhe (51.), als er nur die Latte traf. Auch danach waren die Gäste um den Ausgleich bemüht, doch die Gastgeber waren in der Schlussphase gefährlicher und hatten Pech, als ein Kopfball von Sebastian Mauch am Pfosten landete.

SV Seedorf – SpVgg 08 Schramberg 0:0. - Zuschauer: 130. - Schiedsrichter: Burak Kurban (Ammerbuch). Seedorf hatte gegen die zunächst defensiv agierenden Gäste viel Ballbesitz, kam aber im ersten Spielabschnitt nur zu einigen Halbchancen. Auch nach der Pause verteidigten die Talstädter geschickt, hatten aber durch Thomas Schondelmaier (65.) eine gute Möglichkeit zum Führungstreffer, doch Fabian Dittmer im SV-Tor verhinderte diesen. Wenig später kamen auch die Gastgeber zu ihrer besten Torchance. Dabei setzte Tobias Heizmann Julian Link gut in Szene, doch letzterer schoss den Ball an den Pfosten. In der Schlussphase probierte der SVS noch einmal alles, doch es blieb bei dem für die Gäste nicht unverdienten Punktgewinn.

SpVgg Bochingen – SpVgg Trossingen 1:4 (0:2). - Tore: 0:1 (24.) Thomas Merk, 0:2 (40.) Mark Stegmann, 0:3 (58.) Christian Balde, 0:4 (74.) Felix Raidt, 1:4 (90.+2) Marius Pfänder. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Simon-Peter Skopek (Albstadt). Nachdem Mustafa Avci (5.) die Führung der Gastgeber verhindert hatte, legten die Musikstädter zu. In der 24. Minute traf Thomas Merk zum 1:0. Noch vor der Pause erhöhte Mark Stegmann auf 2:0. Auch nach dem Wechsel hatte Trossingen die Spielkontrolle. Nachdem der Bochinger Schlussmann gegen Felix Raith noch abwehren konnte, erzielte Christian Balde im Nachschuss das 3:0. Die Gastgeber steckten zwar nicht auf, die Bemühungen waren aber zu halbherzig, um nochmals ranzukommen. Mit dem 4:0 in der 74. Minute waren die Fronten geklärt. Über rechts leistete Mark Stegmann gute Vorarbeit, traf die Bochinger Abwehr erneut an ihrem wunden Punkt. Den scharfen Flachpass verfehlte Torwart Schittenhelm, so dass Felix Raith und Matthias Ott die Kugel gemeinsam über die Linie beförderten. In der Nachspielzeit wurden die Gastgeber noch mit dem 1:4 belohnt. Bei einem weiten Schlag Richtung Gästetor durch Marius Pfänder bekam Gästekeeper Avci den Ball erst zu fassen, als das Leder im Netz zappelte.