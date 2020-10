Aufsteiger FSV Denkingen siegt und die Liga staunt

Der siebte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald beginnt bereits am heutigen Freitag mit der Partie FV Kickers Lauterbach gegen Schlusslicht SV Gosheim. Am Sonntag um 16.15 Uhr erwartet Überflieger FSV Denkingen den SV Renquishausen. Das Verfolgerduell steigt in Villingendorf. Dabei trifft der Tabellendritte auf den Fünften SV Bubsheim. Die SG 08 Schramberg/SV Sulgen, bei der Trainer Robert Voulgaridis unter der Woche das Handtuch geworfen hat, fährt zum Tabellenführer SG Deißlingen/Lauffen. Auch wenn nun eine Trotzreaktion bei den Gästen als logische Konsequenz erwartet wird, sorgt die Hürde, die in Deißlingen steht, für alles andere als Optimismus. Der FV 08 Rottweil steht am Scheideweg. Im Derby beim SV Zimmern II will man den Negativtrend beenden.

FSV Denkingen – SV Renquishausen (So., 16.15 Uhr). Die Konkurrenz reibt sich weiterhin die Augen, was der Aufsteiger aus Denkingen abliefert. Und der Höhenflug des FSV scheint so schnell nicht enden zu wollen. In dieser Form sind die Gastgeber auch gegen den SV Renquishausen klarer Favorit. Doch Denkingens Spielertrainer Marc Marquart ist weit davon entfernt den Gegner zu unterschätzen. Für ihn und seine Mannschaft gelte es stattdessen, den Schwung aus den letzten Spielen mitzunehmen.

Keine Frage ist für den FSV-Coach, dass die Voraussetzungen gut sind, auch gegen den SVR zu punkten. „Am besten ist es, wenn wir auf dem Platz selbst handeln und von der Überzeugung und Leidenschaft her so auftreten wie im letzten Auswärtsspiel“, so Marquart. Bei den Gästen stimmen zwar die Leistungen, aber nicht die Resultate, was eine Platzierung in der gefährdeten Tabellenregion zur Folge hat. Dennoch will man die Außenseiterrolle annehmen und hofft auf eine Überraschung. Um dies aber bewerkstelligen zu können, „müssen wir gut verteidigen, aber auch mutig Fußball spielen und dem Gegner das Leben schwermachen“, sagt SVR-Spielertrainer Marius Butz. Dabei muss Butz aber auf Marco Aicher, Tino Butz und auch weiterhin auf David Honer verzichten. Der FSV Denkingen und der SV Renquishausen trafen, allerdings in der Kreisliga, seit 2004 insgesamt 26 Mal aufeinander. Der FSV gewann 14 Spiele, fünf Partien endeten Unentschieden. Der SVR gewann sieben Mal.

Kickers Lauterbach – SV Gosheim. (Fr., 19 Uhr). Gegen das Schlusslicht ist es für die Kickers aufgrund des Heimvorteils eine günstige Gelegenheit auf drei Punkte. Doch nach drei Niederlagen in Folge, bei denen zudem die Defizite in der Abwehr offensichtlich wurden, werden die Gastgeber nur mit einer deutlichen Leistungssteigerung verhindern, dass es in der Tabelle weiter abwärts geht. Der SV Gosheim steht ganz unten, hat aber beim 3:3 gegen den SC Wellendingen von der Einstellung überzeugt. Nicht viel hatte gefehlt, um den ersten Sieg zu verbuchen. Kann man an diese Leistung in Lauterbach anknüpfen, ist zumindest wieder ein Teilerfolg drin.

SV Villingendorf – SV Bubsheim. Die erste Saisonniederlage des SV Villingendorf hat sich gleich mehrfach ausgewirkt. Der Vize-Meister muss der SG Deißlingen/Lauffen die Tabellenspitze allein überlassen und mit dem FSV Denkingen hat die Martin-Elf einen zusätzlichen Konkurrenten bekommen. Nachwirkungen gibt es auch, weil mit Patrick Frey ein wichtiger Defensivakteur nach seiner Roten Karte für einige Partien ausfallen wird. Da es offensiv bei den Gastgebern immer noch nicht so rund läuft wie in der Vorsaison, könnte es sehr schwer werden, zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Denn mit dem SV Bubsheim erwartet man einen Gegner, der sich im Aufwind befindet und zuletzt überzeugend aufgespielt hat. Von der Rolle des Punktelieferanten aus der Vorsaison ist das Team von Spielertrainer Paul Ratke weit entfernt. Und dies will man auch in Villingendorf beweisen.

Die weiteren Begegnungen (So., 15 Uhr): SV Winzeln – SpVgg Bochingen, SC Wellendingen – SGM Dietingen/Böhringen, SG Deißlingen/Lauffen – SGM 08 Schramberg/SV Sulgen, FSV Schwenningen – SGM Bösingen II/Beffendorf I, SV Zimmern II – FV 08 Rottweil.