Aufsteiger FC RW Reichenbach stürmt an die Spitze

Der erste Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 brachte einige überraschende Ergebnisse. So schickte Aufsteiger FC Reichenbach den Lokalrivalen TV Wehingen mit einem 5:0 vom Feld. Auch der SC 04 Tuttlingen II siegte überraschend deutlich im Duell der beiden Reserveteams bei der SpVgg Trossingen II mit dem 7:3. Bezirksliga-Absteiger BSV 07 Schwenningen musste in Denkingen eine knappe 1:2-Niederlage einstecken. Der SV Schörzingen war spielfrei.

FC Frittlingen – SV Wurmlingen 2:3 (1:1). – Tore: 1:0 (18.) Robin Hermle, 1:1 (35.), 1:2 (60.) beide Giuseppe Mazzola, 1:3 (64.) Jannick Pape, 2:3 (79.) Markus Steib. – Schiedsrichter: Tobias Ebe (Kluftern). – Zuschauer: 80. Der Gast stellte die cleverere Mannschaft. Schon vor dem Führungstreffer traf der FCF zweimal das Aluminium. Mit dem Doppelschlag zum 1:2 und 1:3 innerhalb von vier Minuten legte Wurmlingen den Grundstein zum überraschenden Auswärtssieg.

SV Kolbingen – SV Seitingen-Oberflacht 4:1 (2:0). – Tore: 1:0 (12.) Valentin Hipp, 2:0 (19.) Ralph Sigrist, 3:0 (58.) Lukas Hipp, 4:0 (63.) Patrick Garnier, 4:1 (66./Foulelfmeter) Maurizio Colucci. – Schiedsrichter: Richard Braun (Neustetten). – Zuschauer: 150. – Besonderes Vorkommnis: gelb-rote Karte gegen den SV Seitingen-Oberflacht (81.). Obwohl die Gastgeber auf einige Stammspieler verzichten mussten, war das Spiel eine klare Sache für Kolbingen. Der SVK hatte zudem noch mit einem Latten- und einem Pfostenschuss in der zweiten Halbzeit Pech.

FSV Denkingen – BSV 07 Schwenningen 2:1 (0:1). – Tore: 0:1 (9.) Josip Matkovic, 1:1 (78.) Maxim Diez, 2:1 (90.) Sven Burkert. – Schiedsrichter: Dusan Guttmann-Nesici (Mühringen). – Zuschauer: 90. – Besonderes Vorkommnis: gelb-rote Karte gegen den BSV (81.). Der Bezirksliga-Absteiger begann stark und hätte nach dem Führungstreffer nachlegen können. Erst nach einer halben Stunde kam Denkingen besser ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel hatte der Gast Pech mit einem Lattentreffer. Ein schnell ausgeführter Freistoß brachte den Ausgleich und in der Schlussminute war Denkingen mit dem Siegtreffer die etwas glücklichere Mannschaft.

SV Tuningen – SG Fridingen/Mühlheim II 3:0 (2:0). – Tore: 1:0 (25.) Thibaud Natschke, 2:0 (32.) Can Stegmann, 3:0 (86.) Alexander Wipf. – Schiedsrichter: Peter Hauschel (Schörzingen). – Zuschauer: 90. Die Gäste begannen stark und hatten auch zwei gute Chancen. Mit zunehmender Spielzeit kam Tuningen immer besser ins Spiel und nahm auch das Heft in die Hand. Am Ende war es ein verdienter Sieg der Platzherren.

FC RW Reichenbach – TV Wehingen 5:0 (2:0). – Tore: 1:0 (37.) Edwin Groh, 2:0 (42.) Johannes Marquart, 3:0 (61.) Lukas Günthner, 4:0 (73.) Martin Marquart, 5:0 (84.) Dennis Ruks. – Schiedsrichter: Christian Schneider (Weilen unter den Rinnen). – Zuschauer: 140. Eine klare Sache für den Aufsteiger. Der Lokalrivale aus Wehingen kam überhaupt nicht ins Spiel und konnte am Ende froh sein, nicht noch höher verloren zu haben. Die wenigen Chancen der Gäste fanden im FCR-Torhüter Mike Scherm ihren Meister.

SG Durchhausen/Gunningen – FV Fatihspor Spaichingen 5:2 (4:1). – Tore: 1:0 (13.) Kai Hartel, 2:0 (19.) Florian Rabus, 3:0 (22.) Simon Kirchmaier, 3:1 (33.) Levent Üner, 4:1 (42.), 5:1 (54.) beide Raphael Mink, 5:2 (86./Foulelfmeter) Samet Arslan. – Schiedsrichter: Marc Feyerabend (Nagold). – Zuschauer: 80. – Besonderes Vorkommnis: nach 20 Minuten kann Durchhausens Keeper Moritz Link einen Fatihspor-Strafstoß abwehren. Der gehaltene Elfmeter war zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig. Insgesamt war es eine faire und anständige Partie. Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel und siegten am Ende auch in dieser Höhe verdient.

Spvgg Trossingen II – SC 04 Tuttlingen II 3:7 (2:3). – Tore: 1:0 (3.) Emanuel Alexi, 2:0 (4.) Vladimir Biller, 2:1 (18.) Carlos Hehl. 2:2 (33.) Mario Markusic, 2:3 (45.+3) Dia Al Koleb, 2:4 (62.) Kebba Drammeh, 3:4 (83.) Vladimir Biller, 3:5 (89.), 3:6 (90.+1) beide Tim Kammerer, 3:7 (90.+3) Mohammed Elmas. – Schiedsrichter: Christoph Görres (Möttlingen). – Zuschauer: 50. Nach fünf Minuten sahen die Gastgeber nach dem 2:0 wie der sichere Sieger aus. Der Gast wurde nach der Anfangsviertelstunde stärker und konnte noch vor der Pause in Führung gehen. Diese gab die Landesliga-Reserve aus Tuttlingen nicht mehr ab. Im zweiten Durchgang ließen die Trossinger auch stark nach.