Aufsteiger FC RW Reichenbach prüft den SV Tuningen

Am sechsten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 will der Tabellenführer FSV Denkingen beim Aufsteiger SG Durchhausen/Gunningen in Durchhausen seine Führung bestätigen (siehe Spiel des Tages). Sein schärfster Verfolger, der SV Tuningen, spielt ebenfalls auswärts und ist beim Aufsteiger FC Reichenbach zu Gast. Der Tabellendritte SG Fridingen/Mühlheim II empfängt auf dem Mühlheimer Ettenberg die Reserve des Landesligisten SC 04 Tuttlingen. Spielfrei ist der SV Seitingen-Oberflacht.

BSV 07 Schwenningen – SV Wurmlingen (Sa., 15.30 Uhr). Der Bezirksliga-Absteiger BSV Schwenningen hat jetzt zwei Begegnungen hintereinander gewonnen und will auf eigenem Platz nochmals alle drei Zähler einfahren. Der SV Wurmlingen hat zuletzt daheim verloren.

FV Fatihspor Spaichingen – FC Frittlingen (So., 15 Uhr). Das Spiel hat Derby-Charakter. Der FC Frittlingen hat zuletzt zwei Niederlagen hintereinander kassiert und muss sich verbessern, wenn er im Unterbachstadion nicht leer ausgehen will.

TV Wehingen – SpVgg Trossingen II. In Wehingen wird die Heimelf nach dem Auswärtssieg in Frittlingen selbstbewusst auftreten. Die Trossinger Reserve ist noch ohne Zähler und wird sich auch in Wehingen schwertun.

SG Fridingen I/Mühlheim II – SC 04 Tuttlingen II. Zuletzt haben beide Mannschaften unterschiedliche Ergebnisse eingefahren. Der SG ist auf dem Ettenberg in Mühlheim ein weiterer Sieg zuzutrauen. Damit bliebe das Team vorerst vorne mit dabei.

FC RW Reichenbach – SV Tuningen. Licht und Schatten gab es bisher für beide Mannschaften. Dem auswärts bisher starken SV Tuningen darf man beim Aufsteiger einen Dreier zutrauen, obwohl man auf der Reichenbacher Höhe nichts geschenkt bekommt.

SV Schörzingen – SV Kolbingen. Beide Mannschaften haben bisher noch nicht überzeugt. Wenn Aufsteiger SV Schörzingen vom Abstiegsplatz weg will, muss man den Gast vom Heuberg besiegen. Das ist nicht einfach.