Aufsteiger FC Reichenbach muss bei Fatihspor ran

In der Fußball-Kreisliga A 2 steht am Wochenende der zweite Spieltag an. Für einige Vereine gibt es die Gelegenheit, die Lage nach dem Auftaktspiel am vergangenen Wochenende zurecht zu rücken. Das gilt vor allem für die Verlierer des ersten Spieltags. Bereits am heutigen Samstag will der Bezirksliga-Absteiger BSV 07 Schwenningen im Heimspiel gegen den SV Kolbingen wieder zurück auf den Erfolgsweg. Gespannt darf man auch auf das Auftreten von Aufsteiger FC RW Reichenbach sein, der bei Fatihspor Spaichingen anzutreten hat. Der SC 04 Tuttlingen II ist spielfrei.

BSV 07 Schwenningen – SV Kolbingen (Sa., 15.30 Uhr). Der BSV 07 wird heute Nachmittag die Auftaktniederlage in Denkingen mit einem Heimsieg gegen den SV Kolbingen ausgleichen wollen. Fehlen wird beim Gastgeber auf jeden Fall Kapitän Rösner nach der Ampelkarte. Der Gast aus Kolbingen hat daheim zuletzt eine starke Leistung hingelegt und setzt auf die Außenseiterchance.

FV Fatihspor Spaichingen – FC RW Reichenbach (So., 15 Uhr). Bei Fatihspor muss der Aufsteiger vom Heuberg Farbe bekennen, muss zeigen was in ihm steckt. Fatihspor gilt als technisch versiertes Team, das den Heimvorteil zu einem Dreier nutzen will.

TV Wehingen – SV Tuningen. Die klare Niederlage des TVW in Reichenbach hat überrascht. Mit dem SV Tuningen reist ein Meisterschaftsfavorit an, der am Sonntag nicht mit leeren Händen heimreisen will. Da müssen sich die Gastgeber schon etwas einfallen lassen, wenn die Punkte in Wehingen bleiben sollen.

SG Fridingen I/Mühlheim II – FSV Denkingen. In Fridingen gibt es für die SG ein Wiedersehen mit dem nach Denkingen zurück gekehrten Torwart Markus Gerstner. Da werden beide Seiten im Spiel doppelt motiviert sein. Der Heimvorteil garantiert allerdings noch nichts.

SV Seitingen-Oberflacht – FC Frittlingen. Für beide gab es am ersten Spieltag negative Erlebnisse. Die wenigsten hatten mit der Frittlinger Heimniederlage gerechnet. In Seitingen hängen normalerweise die Punkte für Gastmannschaften hoch. Man ist gespannt, ob dies in der neuen Spielrunde auch so sein wird.

SV Wurmlingen – SpVgg Trossingen II. Der SV Wurmlingen hat mit dem Auswärtssieg in Frittlingen eine gute Grundlage geschaffen. Der Trossinger Reserve ist zum Auftakt überhaupt nichts gelungen. Die Patzak-Elf gilt auf jeden Fall als Favorit fürs erste Heimspiel.

SV Schörzingen – SG Durchhausen/Gunningen. Das Duell der beiden Aufsteiger dürfte eine offene Angelegenheit sein. Der Gast aus der Baar hat sein Auftaktspiel gewonnen. Wenn der SV Schörzingen am Sonntag die Saison mit einem Heimsieg anfangen will, muss er stark aufspielen.