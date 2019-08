Aufsteiger FC Reichenbach empfängt im Derby Wehingen

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2, steht am Sonntag zum Saisonauftakt ein kompletter Spieltag auf dem Programm. Bis auf den spielfreien Aufsteiger SV Schörzingen sind alle Teams im Einsatz. Für den Aufsteiger FC Reichenbach beginnt die neue Runde mit einem Lokalderby gegen den TV Wehingen, der zweite Aufsteiger SG Durchhausen/Gunningen spielt daheim (in Durchhausen) gegen Fatihspor Spaichingen. Bezirksliga-Absteiger BSV Schwenningen beginnt mit dem Spiel beim FSV Denkingen. Alle sieben Partien werden am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

FC Frittlingen – SV Wurmlingen. Für beide Mannschaften ist diese Partie gleich zum Auftakt eine wichtige Standort-Bestimmung. Ob die Gastgeber ihrer Favoritenrolle gerecht werden können?

SV Kolbingen – SV Seitingen-Oberflacht. In Kolbingen treffen zum Auftakt zwei eher gleichstarke Teams aufeinander. Für die Gastgeber spricht der Heimvorteil. So wäre ein knapper Kolbinger Erfolg keine Überraschung.

FSV Denkingen – BSV 07 Schwenningen. Dem Gast aus der Doppelstadt wäre eine Vorverlegung auf Samstag lieber gewesen. In Denkingen wird der BSV gleich richtig gefordert, zumal der FSV mit den Pokalsieg am Montag gegen den Bezirksligisten SV Bubsheim (6:3) mächtig Auftrieb erhalten hat.

SV Tuningen – SG Fridingen/Mühlheim II. Der SV Tuningen nimmt die Meisterschaft ins Visier. Mit der Spielgemeinschaft aus dem Donautal reist sicherlich ein unbequemer Gast an, der als Außenseiter zu sehen ist.

FC RW Reichenbach – TV Wehingen. Für den souveränen Aufsteiger FC RW Reichenbach ist das gegen den Nachbarn TV Wehingen gleich ein Prestigespiel. Eine Punkteteilung dürfte vielleicht zum Auftakt beide zufriedenstellen.

SG Durchhausen/Gunningen – FV Fatihspor Spaichingen. In Durchhausen will der gastgebende Aufsteiger gleich die ersten Punkte sammeln. Gegen Fatihspor ist aber Vorsicht geboten. Die Gäste gelten technisch als versiert.

SpVgg Trossingen II – SC 04 Tuttlingen II. Erst nach dem Spiel kann man die beiden Reservemannschaften entsprechend einordnen. Beide Teams wollen auf keinen Fall in der Runde „Kanonenfutter“ sein. Zum Auftakt gilt die Spielvereinigung als Favorit.