Aufsteiger Egesheim startet mit Heimspiel

Der erste Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 wird komplett am Sonntag ausgetragen. Von den „Neuen“ in der 15er-Staffel haben alle drei, Bezirksliga-Absteiger Fatihspor Spaichingen (gegen den VfL Nendingen), die SG Fridingen/Mühlheim (gegen die SC 04-Zweite) und der SV Egesheim, zum Auftakt Heimvorteil. Die diesmal hoch gehandelten FSV Schwenningen (in Wehingen) und FC Frittlingen (beim SV Tuningen) dagegen müssen reisen. Alle sieben Paarungen beginnen um 15 Uhr, der SV Renquishausen ist spielfrei.

SV Tuningen – FC Frittlingen. Beide haben sich für die neue Saison einiges vorgenommen. Für beide wäre ein erfolgreicher Start viel Wert. Ob die Heimelf den Platzvorteil zum ersten Dreier nutzen kann?

FV Fatihspor Spaichingen – VfL Nendingen. Für den Bezirksliga-Absteiger Fatihspor Spaichingen beginnt am Sonntag ein neuer Abschnitt. Der soll erfolgreich gestaltet werden. Der VfL Nendingen reist mit einem neuen Trainer an, der nicht mit leeren Händen heimreisen will.

FSV Denkingen – SV Kolbingen. Ein neuer Trainer hat in Denkingen das Sagen übernommen. Mit dem SV Kolbingen reist ein ebenbürtiger Gegner an.

SG Fridingen I/Mühlheim II – SC 04 Tuttlingen II. In Fridingen will die Spielgemeinschaft zum Saisonstart ein gutes Bild abgeben. Der Gast aus der Kreisstadt kommt mit einem neuen Trainer.

SV Wurmlingen – SpVgg Trossingen II. Nach dem überraschenden Aus der Gastgeber im Bezirkspokal will es der SVW am Sonntag im Heimspiel besser machen. Die Trossinger Reserve ist aber kein leichter Gegner.

SV Egesheim – SV Seitingen-Oberflacht. Aufsteiger SV Egesheim hat es zum Auftakt mit einer erfahrenen Mannschaft zu tun, die sich vor allem in der Schlussphase der Vorsaison gesteigert hat. Die Partie ist offen.

TV Wehingen – FSV Schwenningen. Die Grün-Weißen vom Schwenninger Moos reisen als Favorit nach Wehingen. Der neue Wehinger Coach ist um seine Heimaufgabe nicht zu beneiden.