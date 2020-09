Aufsteiger Denkingen schießt zwölf Tore

Die SG Deißlingen/Lauffen (4:0 gegen den FV 08 Rottweil) sowie der SV Villingendorf (4:0 gegen den SV Gosheim) bilden das Führungsduo in der Bezirksliga auch nach dem 5. Spieltag. Den höchsten Sieg des Tages landete Aufsteiger FSV Denkingen mit 12:0 gegen den SV Zimmern II. Das Derby zwischen dem FV Kickers Lauterbach und der SG 08 Schramberg/SV Sulgen entschieden die Kickers mit 2:0 für sich. Damit steht die SG 08 Schramberg/SV Sulgen weiter sieglos tief im Tabellenkeller. Ebenso das immer noch punktlose Schlusslicht SV Gosheim.

SG Deißlingen/Lauffen – FV 08 Rottweil 4:0 (1:0). - Tore: 1:0 (35.) Robin Schumpp, 2:0 (54.) Marcel Herzog, 3:0 (72.) Robin Schumpp (Elfmeter), 4:0 (83.) Rouven Irion. – Zuschauer: 220. – Schiedsrichter: Daniel Maier (Ailingen). Nach dem ersten Durchgang sah es nicht nach einer deutlichen Niederlage für Rottweil aus. Nachdem die Gastgeber die erste Möglichkeiten im Spiel hatten, kamen die Gäste nach einem Fehler von SG-Torhüter Konstantin Leichte zu einer Großchance, die Johannes Wenzler (15.) aber liegen ließ. Der Führungstreffer fiel in der 35. Minute. Die Gäste gingen mit ihren Möglichkeiten großzügig um, verpassten dadurch den Ausgleichstreffer. Nach der Pause legten die Gastgeber zu. Die Folge war das 2:0 durch Marcel Herzog (55.). Nachdem Manuel Schnell aus gut 30 Metern die Latte des SG-Tors getroffen hatte, unterlief Fabian Grötzinger ein Foulspiel im Strafraum an Schumpp. Der SG-Torjäger verwandelte den Strafstoß mit etwas Glück zum 3:0. Der Widerstand der Gäste war nun gebrochen, die durch den eingewechselten Rouven Irion in der 85. Minute noch den vierten Treffer kassierten.

SV Winzeln – SV Bubsheim 3:2 (2:0). - Tore: 1:0 (27.) Simon Gaus, 2:0 (30.) Lars Hezel, 2:1 (67.) Daniel Geisel, 2:2 (85.) Marvin Moser, 3:2 (90.) Simon Gaus. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Melanie Scheb (SRG Saulgau). Eine unterhaltsame Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten wurde den Zuschauern in Winzeln geboten. Die Gastgeber hatten zunächst Vorteile, erzielten durch einen Dropkick von Simon Gaus die Führung, die Lars Hezel wenig später verdoppelte. „Wir hatten uns viel vorgenommen für die zweite Hälfte, haben dann auch verdientermaßen das 2:2 geschafft“, sagte SVB-Spielertrainer Paul Ratke. Doch Winzeln schlug zurück, erzielte durch einen Strafstoß kurz vor Spielende das 3:2. „Das ist bitter, die Mannschaft hat nach dem 0:2 Moral gezeigt und steht nun mit leeren Händen da“.

FSV Denkingen – SV Zimmern 12:0 (5:0). - Tore: 1:0 (8.) Lukas Dressler, 2:0 (15.) Timo Klumpp, 3:0 (34.) Johannes Hesse, 4:0 (40.) Timo Klumpp, 5:0 (45.) Andreas Dressler, 6:0 (55.) Timo Klumpp, 7:0 (62.) Lukas Dressler, 8:0 (70.), 9:0 (78.) beide Timo Klumpp, 10:0 (82.), 11:0 (86.) beide Jonas Dressler, 12:0 (87.) Timo Klumpp. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Ruben Zeitler (Betzingen). Der Aufsteiger spielte gegen überforderte Gäste wie aus einem Guss, landete einen zweistelligen Erfolg. Allein sechs Treffer für den FSV erzielte Timo Klumpp. „Das war eine peinliche Vorstellung“, sagte SVZ-Spartenleiter Erwin Beck, und ergänzt: „Mir fehlen nach so einem Spiel echt die Worte. Wir spielen da munter nach vorne, aber greift der Gegner an, schauen wir nur zu. Schon zur Pause war es mit 0:5 heftig, was dann aber in der zweiten Halbzeit ablief, war peinlich. So darf sich eine SVZ-Mannschaft nie mehr präsentieren“. Da ließ Beck auch nicht gelten, dass seine Mannschaft in der letzten Viertelstunde, als das Auswechselkontingent bereits erschöpft war, mit zehn Mann spielen musste.

FSV Schwenningen – SV Renquishausen 5:0 (2:0). - Tore: 1:0 (16) Ömer Bulut, 2:0 (30.), 3:0 (71.) beide Dogukan Albayrak, 4:0 (90.) Stefan Aleksic (Elfmeter), 5:0 (90+2) Armidi Stopiello. - Zuschauer: 220. - Schiedsrichter: Joannis Hollyoak (Bodeelshausen). Die Gastgeber waren vor der Pause deutlich spielbestimmend führten bis dahin verdient mit 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Mooskicker mehr Spielanteile, doch die Gäste wehrten sich, vergaben aber durch Marco Aicher (62.) einen Elfmeter und dadurch auch den Anschlusstreffer. Die Smakovic-Elf bekam danach wieder deutlich Oberwasser, erzielte durch den zweiten Treffer von Albayrak (71.) das 3:0 und erhöhte in der Schlussphase mit zwei weiteren Treffern auf 5:0.

SV Villingendorf – SV Gosheim 4:0 (4:0). - Tore: 1:0 (9.) Denis Kimmich, 2:0 (22.) Domink Klemm (Eigentor) 3:0 (34.), 4:0 (45.) beide Denis Kimmich . - Zuschauer: 180. - Schiedsrichter: Dieter Heizmann (Mühlenbach). Villingendorf war im ersten Durchgang spielbestimmend, legte dabei mit vier Treffern den Grundstein zum verdienten Erfolg. Nach einem Eckball traf Denis Kimmich (9.) zum 1:0. Einen Freistoß von Marc Müller (22.) verlängerte eine Gästeakteur ins eigene Tor. Mit einem Doppelpack erhöhte Torjäger Kimmich auf 4:0. Trotz des Rückstand kämpften die Gäste weiter, kamen durch Adem (54.) und Ali Sari (60.) zu zwei guten Torchancen, Doch Florian Harter im SVV-Tor sorgte dafür, dass am Ende hinten die Null stand.

SC Wellendingen – SG Bösingen II/Beffendorf 4:2 (1:1). - Tore: 1:0 (9.) Marius Otte, 1:1 (21.) Dominik Maier, 2:1 (50.) Dennis Ruks, 3:1 (62.) Sascha Bader, 3:2 (69.) Timo Kohler (Eigentor), 4:2 (90.) Dennis Ruks. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Holger Würth (Krauchenwies).

SpVgg Bochingen – SG Böhringen/Dietingen 3:2 (2:1). - Tore: 1:0 (21.) Heiko Kanz, 1:1 (31.) Nicolai Supper, 2:1 (32.) Stefan Egeler, 2:2 (52.) Nicolai Supper, 3:2 (68.) Florian Schlotter. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Michael Keßler (SRG Hechingen).

FV Kickers Lauterbach – SG 08 Schramberg/SV Sulgen 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 (69.) Maximilian Moosmann, 2:0 (90.+2) Tobias Müller. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: David Simovski (Dagersheim). - Rote Karte für Orhan Özer (72./SG).