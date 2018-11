Aufsteiger Aixheim überrennt Rietheim-Weilheim

Die Landesliga-Handballer des TV Aixheim hatten gut lachen. Mit einem Erfolg im Derby bei der HSG Rietheim-Weilheim hatten sie nicht wirklich gerechnet. Und dann fiel der Sieg auch noch deutlich aus. Ohne Punkte fuhren die Württembergliga-Teams der HSG Fridingen/Mühlheim von den Auswärtsspielen nach Hause. Ein Torfestival feierten die Landesliga-Frauen der HSG NTW.

Württembergliga Frauen

TG Biberach – HSG Fridingen/Mühlheim 29:23 (12:14). Die Vorahnung von HSG-Trainer Frank Rohrmeier hat sich bestätigt. „Wir wussten, dass es eine harte Aufgabe wird, in Biberach zu bestehen“, meinte er nach der zweiten Saisonniederlage. Durch das 23:29 sind die Donautälerinnen nun punktgleich mit dem TGB.

Als Yvonne Schneider die TG 12:10 in Führung warf, war fast mit einer Pausenführung für die Heimmannschaft zu rechnen. Doch mit einer starken Abwehrleistung und dem Tempospiel erzielte Fridingen/Mühlheim in nicht einmal vier Minuten vier Tore und lag in der Halbzeit knapp vorne. „Das war zu diesem Zeitpunkt verdient. „Es war ein intensives, dynamisches Spiel“, sagte Rohrmeier, dessen Team auch den zweiten Durchgang gut begann.

Beim 16:15 (34.) lagen die Gäste letztmals in Führung. Danach erspielte sich Biberach eine Führung von maximal drei Toren bis zur 57. Minute. „In dieser Phase der zweiten Halbzeit haben wir sechsmal hintereinander kein Tor geworfen. Biberach hat drei Tore erzielt“, sagte Fridingen/Mühlheims Trainer zu den vielleicht entscheidenden Minuten des Spiels.

Als es nach 54 Minuten nur 24:22 für die TGB stand, gingen die Gäste ins Risiko. „Wir haben eine offensivere Abwehr gestellt. Im Angriff konnten wir nicht mehr ruhig spielen, sondern mussten zum Abschluss kommen. Schlussendlich hat unser Gegner verdient gewonnen.“ Während Biberach noch fünf Tore nachlegte, konnte Caterina Schwarz nur zum 23:26 verkürzen (57.). Tore: Clara Frankenstein (7), Vanessa Fritz (5/2), Caterina Schwarz (4), Pia Langeneck (3), Tanja Seiffert (2), Burcin Özgentürk, Anna-Lena Gögelein (je 1).

Württembergliga Herren

TSV Schmiden – HSG Fridingen/Mühlheim 36:27 (19:14). Nach drei Siegen ist die Donautal-HSG wieder einmal leer ausgegangen. Dabei hatte die Partie bei dem Aufstiegsanwärter gut begonnen. Ediz Parlak hatte die Gäste mit 3:0 in Führung gebracht (3.). Dann drehte Schmiden mit einem Vier-Tore-Lauf die Partie (7.). Fortan war es ein ausgeglichenes Spiel. Mit dem 7:7 (13.) schlug das Pendel dann aber zu Gunsten des TSV aus. Über 10:7 (18.), 13:8 (22.) und 17:11 (26.) setzten sich die Gastgeber ab.

Auch nach dem Wechsel ließen die Hausherren nicht nach. Nach 43 Minuten war der Vorsprung erstmals zweistellig. Der höchste Rückstand war das 20:32 nach 50 Minuten. Damit war die Entscheidung längst gefallen. In den verbleibenden Minuten schaffte es die HSG-Mannschaft von Trainer Mike Novakovic wenigstens, den Rückstand ein wenig zu reduzieren. Tore: Ediz Parlak (7), Björn Efinger (5/3), Joscha Slongo (4), Emilian Merk (3), Fabian Hipp, Niklas Sorg (je 2), Niklas Zepf, Florian Firtz, Noah Wäschle, Moritz Rabus (alle 1).

Landesliga Herren

HSG Rietheim-Weilheim - TV Aixheim 25:37 (12:17). Das Derby war eine eindeutige Angelegenheit. Sieger Aixheim fand besser ins Spiel und lag nach zwei Minuten 2:0 vorne. Der Abstand blieb bis zum 7:5 (12.) gleich. Dann setzte sich der TVA auf sechs Treffer ab (12:6, 18.). In den verbleibenden Minuten bis zur Pause gelang es dem Gastgeber nicht, den Abstand deutlich zu reduzieren. „Die fünf Tore Vorsprung waren wichtig für die Ruhe in der Mannschaft“, sagte TVA-Trainer Holger Hafner, der sein Team im Videostudium gut vorbereitet hatte. „Wir haben die Rückraum-Achse und den Kreisläufer gut verteidigt“, lobte Aixheims Coach. Über die sichere Deckung und schnelle Angriffe kamen die Gäste immer wieder zu leichten Toren.

Mit dem 13:17 von Luca Martin begann die zweite Halbzeit für die Gastgeber erfolgreich. Till Oeschger hatte dann den nächsten Treffer in der Hand. Aber sein Siebenmeter landete nicht im Aixheimer Tor. Hafner schwante Böses. „Wir hatten in dieser Saison schon Wackler. Aber die Jungs haben es danach gut gemacht. Das war sicher unser bestes Spiel in dieser Saison. Wir hatten keinen Durchhänger, haben 60 Minuten konstant gespielt und weniger Fehler gemacht“, meinte Hafner.

Anstatt den Rückstand auf drei Treffer zu reduzieren, zogen die Gäste anschließend auf sechs Tore (20:14, 36.) davon. Zwar beendete Thomas Aicher für Rietheim-Weilheim den Lauf der Gäste (37.). Diese sorgten umgehend mit einem Vier-Tore-Lauf und dem Vorsprung von neun Toren (24:15, 41.) für die frühe Entscheidung.

Nach 44 Minuten war der Rückstand der HSG dann zweistellig. Die deutlichste Führung stellte Kevin Stutz für Aixheim mit seinem Tor zum 34:20 (55.) sicher. Mit einem Dreierpack gelang es Marius Marquardt noch, das Ergebnis beim zwischenzeitlichen 36:25 etwas freundlicher zu gestalten. Tore – Rietheim-Weilheim: Marius Marquardt (7), Till Oeschger (6/3), Luca Martin (5), Thomas Aicher (3), Robin Hermle (2), Thorsten Haag, Florian Wenzler (je 1). – Aixheim: Andreas Faitsch (8/6), Pascal Efinger (8), Michael Klaritsch (6), Fabian Gruler (5), Kevin Stutz (4), Florian Efinger, Nikolas Klingeisen (je 2), Heiko Honer, Michael Mey (je 1).

Landesliga Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – SV Vaihingen 36:16 (18:9). Für viele Tore war die HSG NTW bisher nicht bekannt – in sieben Partien gab es zuvor im Schnitt 20 Treffer. Und nun wurde Vaihingen mit 36 Toren aus der Halle geworfen. Nach der frühen 2:0-Führung der Gastgeberinnen kam der SVV zunächst zum Ausgleich (3:3, 6.) und hielt die Begegnung bis zum 8:7 (13.) offen. Dann gab es gegen die HSG-Defensive kaum noch ein Durchkommen. Die Mannschaft von Trainerin Zeljana Pfeffer ließ bis zur Pause nur zwei Tore zu und setzte sich auf 18:9 ab. Nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste 13 Minuten (39. bis 52. Minute) ohne Treffer – die HSG NTW hatte mit dem 30:11 längst für klare Verhältnisse gesorgt. Tore: Matea Nosic (9), Katharina Beiswenger (6/2), Cara Riester (5/1), Nina Esslinger (4), Magdalena Krämer (3), Romy Epple (2/1), Melina Komic, Mirjana Misetic (je 2), Philine Baur (1/1), Maria Claudia Roba, Laura Luz (je 1).