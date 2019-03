„Aufreißen und abreißen, das kann er“

Der Durchhausener Fasnet ist der Generationenwechsel gelungen. Auf Horst Walter, der sich im vergangenen Jahr nach über 40 Jahren aus der fordersten Reihe verabschiedet hat, ist beim Zunftmeisterempfang am Dienstagvormittag sein Sohn Georg Walter gefolgt. Gemeinsam mit Ralf Schrenk wird er in Zukunft für den Empfang und den Umzug zuständig sein. Neben der üblichen Prominenz stellte sicht auch ein 14-jähriges Nachwuchstalent in die Bütt: Tosca Maak.

Es wird wohl zur Tradition, dass Justizminister Guido Wolf (CDU) jährlich ein Lied zur Durchhausener Fasnet textet. Im vergangenen Jahr lieh er sich die Melodie von „An der Nordseeküste“, dieses Jahr war es „Holladihia“, mit dem er die Perle des Schönbachtals besang. „Der Axt erspart den Zimmermann - Ein Axt auf dem Rathaus - das ist nicht gekläfft, das erleichtert das Geschäft“, reimte Wolf über mehrere Strophen.

Simon Axt, Durchhausens Bürgermeister, war willkommenes Opfer für so einige Späße. „Ich war ganz erschrocken, Sie sind jetzt ganz dürr?“, fragte ihn Pfarrer Thomas Schmollinger gemeinsam mit seinem rumänisch-orthodoxen Kollegen Stefan Arghir. Auch Minister Wolf schlug in diese Kerbe und reimte: „Der Job auf dem Rathaus, das sag’ ich dieser Runde, kostet auch eine Axt ein paar Pfunde.“ Axt nahms, mit Blick auf seine deutlich erschlankte Figur, mit Humor und trat selbst in die Bütt: „Kann man in Stuttgart kaum noch atmen vor Abgas, ist man in Durchhausen fröhlich und hat Spaß.“ Sein Amtskollege Clemens Maier aus Trossingen habe es da deutlich schwerer: „Clemens muss eine Schule nach der anderen sanieren. So viele Kinder gab es in Trossingen noch nie – in die Fortpflanzung investieren die Trossinger viel Energie.

Sparsame Trossinger

Dass Trossingen eigentlich eine Fasnetshochburg sei, versuchte Maier dem Publikum weis zu machen. Doch auch wenn es die Narren besser wussten, hatte er ein schlagendes Argument: „Es gibt keine Stadt, die länger einen Narrenbaum hat“, reimte er. „An Dreikönig rückt der Bauhof mit der Säge an. Im Nu wird - der Schwabe in mir ruf „Juhu“ - der Christbaum zum Narrenbaum.“ Ein Geschenk hatte Maier auch mitgebracht, einen brodelnden Vulkan in Anspielung an die gleichnamige Bar, die die Gemeinde kürzlich gekauft hat: „Nicht groß und doch nett, für den Schultes neben’s Bett.“

Um eben diese Bar ging es auch dem Gemeinderat, der als Bauarbeiter auf die Bühne kam. „Reißt die Hütte ab“ sagen die Räte zum 70er Jahre-Song „Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep“ von Middle of the Road.

Heimlicher Star des Zunftmeisterempfangs war aber Tosca Maak. Die 14-Jährige stand zum ersten Mal in der Bütt und hatte so einiges zu sagen. Als begeisterte Radfahrerin befand sie: „Aufreißen und abreißen, das kann er ja, unser junger Herr Axt. Reißt einfach die Straße auf, so dass der Frühjahrsklassiker im Herbst gefahren werden muss.“

Bis am Mittag der Umzug startete, feierten die Durchhausener und ihre Gäste bei Kartoffelgulasch in der Festhalle.