Auffahrunfall in Möhringer Straße

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in der Möhringer Straße in Tuttlingen, kurz vor dem Aesculap-Kreisel, gekommen. Dabei wurde eine 28-jährige Frau leicht verletzt.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste die 28-Jährige beim Einfahren in den Kreisverkehr ihr Auto abbremsen. Ein 54-jährige Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr in das Heck des vor ihm fahrenden Wagens. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.