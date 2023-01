Auffahrunfall fordert 8000 Euro Schaden

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Blechschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro ist es am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Straße Untere Vorstadt in Tuttlingen gekommen, wie die Polizei berichtet.

Ein 41-jähriger Audi-Fahrer war auf der Straße unterwegs und prallte auf Höhe der Gießstraße mit einem davorfahrenden Opel Astra eines 35-jährigen Mannes zusammen. Dieser musste sein Fahrzeug wegen einer umschaltenden Ampel anhalten. Durch den Zusammenstoß entstand laut Schätzungen der Polizei am Opel ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro und am Audi etwa 5000 Euro.